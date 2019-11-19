拿毛巾勒斃公婆、中風夫！71歲日婦絕望吞藥　死前曝心聲…照顧3人太累了

▲日本老婦不堪照顧壓力，勒斃丈夫及公婆。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本福井縣敦賀市道口17日發生一起命案，71歲老婦岸本政子疑似不堪壓力，勒斃了高齡90多歲的公婆以及70歲的中風丈夫岸本太喜雄。

根據日媒報導，17日早上7時許，岸本太喜雄的親戚前往拜訪，不料卻在家中發現岸本太喜雄的遺體，嚇得立刻通報警方。但更驚人的是，趕到現場的警方還找到了岸本太喜雄父母的遺體，以及昏迷的岸本政子。

報導指出，岸本太喜雄繼承了父親開設的公司，與岸本政子及雙親一共4人同住，但岸本太喜雄當社長過於忙碌，罹患中風後留下後遺症，不便行走，只能依靠拐杖生活，包括他及父母，幾乎全家人都需要岸本政子照顧。

不過，最近岸本政子似乎不堪照顧壓力，經常對周圍的人透露「身體變差了」、「真的好累」等，最後終於在17日清晨勒斃了公婆，以及自己的丈夫，自己則服用安眠藥輕生。

所幸，警方趕到後將岸本政子送往醫院急救，目前已經沒有生命危險，隨後坦承犯案，被警方依殺人罪嫌逮捕。接下來警方將調查掉在岸本太喜雄身邊的毛巾是否為兇器，以及岸本政子的確切犯案動機。