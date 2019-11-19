陪大家度過耶誕、跨年！碧潭「幾米月亮」延至明年元旦

▲碧潭幾米月亮延長展出至明年1月1日止。（圖／新北市府觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

幾米超級月亮原訂在11月21日結束展出，新北市觀旅局今（19日）表示，因民眾反應熱烈，將延長展出至明（109年）1月1日止，在聖誕及跨年都可前來觀賞，讓幾米月亮散發出的溫柔光芒，陪你和家人、朋友及伴侶一同度過美好時光。



「超級月亮」出自台灣繪本大師幾米的「月亮忘記了」經典創作，滿20周年之際，特別打造出巨大版本，白天會看到小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣；夜晚透出月亮般光芒，則傳遞出「最孤獨的時候，最溫暖的陪伴」的意涵，牽引出人們心中療癒回憶，三個月亮相互輝映，在冷冷的季節特別能感受撫慰人心的力量。

▲不少民眾不只會跟作品合照，也會靜靜坐在月亮前放空、想心事、談天，感受自然與地景相結合的迷人魅力。（圖／新北市府觀旅局提供）

實際來到幾米超級月亮前，發現不少民眾不只會跟作品合照，也會靜靜坐在月亮前放空、想心事、談天，感受自然與地景相結合的迷人魅力。

▲烏來覽勝大橋。（圖／記者彭懷玉攝）



來到碧潭旅遊，除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，還有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、烏來覽勝大橋光雕和透明玻璃平台、全台唯一的人力擺渡等。趁著天氣轉冷，不妨到烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及體驗泰雅部落文化，度過充實的新店烏來一日遊。