老幼有所養！金聯汐止大樓打造養生長照幼兒中心　110年初對外營運

▲台灣金聯公司代理董事長郭文進（右）與志嘉集團董事長葉哲宏(左)簽訂「金聯大樓汐止大樓」租賃契約。（圖／台灣金聯提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今（19）日與上櫃公司志嘉集團簽訂「金聯汐止大樓」租賃契約，將聯手打造北部地區面積最大、設備最新、規模最先進的健康產業中心，以長照安養為核心，包括日照中心、銀髮餐廳、幼兒托嬰、智能藥局、聯合診所及復健中心，將提供結合銀髮族及幼童的一條龍式照護服務，讓老幼皆有所養。

由於此中心屬新建大樓，等取得使用執照後，還需進行裝潢工程，預計110年初正式對外營運。

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簽約儀式是由台灣金聯公司代理董事長郭文進帶領經營團隊與志嘉集團董事長葉哲宏等人共同簽署。雙方均期待能為大台北地區銀髮族及幼童照顧貢獻一些心力。

志嘉集團董事長葉哲宏表示，該集團將投資數億元打造此一長照安養健康產業中心，加上位於汐止、內湖、南港、基隆等區域中心，交通便利，地下室停車位有151個，方便照顧長輩時，每週擇一夜或數夜陪宿，善盡孝意。預計規劃為具有128房住宿式的房間，可為區域銀髮族照顧及托嬰帶來新的服務。

郭文進表示，與志嘉集團共同合作，將即將完工的「金聯汐止大樓」打造成北部地區最新、最大的養生、長照、日照、託育、醫藥等一條龍照顧中心，房舍並設有家屬陪宿空間，符合當前需求，相當受到外界期待。「金聯汐止大樓」位於汐止保長路之亞太科技園區內，占地1532坪，為地上11層地下2層，面積6,030坪的新建大樓。

郭文進指出，由於近年國內人口走向高齡化，政府積極推動銀髮族安養等政策，志嘉集團與金聯公司合作，即響應政府政策，展現企業社會責任，台灣金聯公司將出租即將完工的新大樓，提供志嘉集團推動此項有意義的志業。

循日本模式 打造台灣版夢之湖

葉哲宏表示，開發養生村、經營創新園區與產後護理之家志嘉有豐富經驗，希望藉由金聯汐止大樓的營運，在汐止地區引進健康產業鏈，將循日本規模最大的老人安養村「夢之湖」模式。以長照安養為核心，初步規劃4樓至11樓設置寬廣的住宿式房間128房、1樓至3樓則向外延伸六大區塊包括日照中心、銀髮餐廳、幼兒托嬰、智能藥局、聯合診所及復健中心，拉緊幼年及照顧家屬的陪伴空間，顛覆一般人對養護機構的想像也將帶動周邊的發展。