行動支付讓ATM消失中？　顧立雄：暫時不會、只會「智慧化」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

因應數位化發展，星展銀行預計年底前將裁撤全台自行內的40台ATM，前行政院長陳沖認為，台灣ATM密度全之冠，對於推動無現金支付，反而不是很好的環境。金管會主委顧立雄今（19）日表示，不會因為推廣行動支付，讓ATM大舉消失。

隨著全球金融科技的發展變化，前行政院長陳沖建議，主管機關應適時檢視或檢討銀行法第57條ATM的設置、遷移或裁撤皆要求事先報准的監理目標，審酌是前許可制是否調整。

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金管會主委顧立雄今天受訪時指出，ATM不會消失，但是會「智慧化」，ATM隨著網銀的發展，確實有進化的空間，也許大家認為到ATM提領現金與發展行動支付的政策悖離。不過事實上，以後簡易式分行，在未來智慧ATM的發展可望成真。

他進一步說明，未來走進分行，行員在旁邊負責與民眾解說，如何操作ATM，完成很多臨櫃可以完成的事項，因此智慧式分行或簡易式分行在技術發展的情況下，逐漸有其可行性，因此金管會也在研議如何管理，將會涉及資安、洗錢防制、身分辨識等面向。

顧立雄也提及，現行已有類似方法，法規也有設立辦法，如VTM（遠程視訊櫃員機）、STM（SmartTeller Machine），也就是行員沒有辦理相關業務，而是負責解說如何操作機器，尤其網銀不能有實體分行，或是傳統銀行進入數位金融的年代，未來都將是一個課題，金管會將審慎研議。

至於是否修法法規，顧立雄則說，整體來看，須從風險控管和業務發展來考量，行動網路提供金融服務的時代已經來臨，因此ATM到目前為止暫時不會消失，但是會進化。