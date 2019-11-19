買不起豪宅買好宅！雙北優良社區房價親民　北市2社區只要4字頭

▲台北市南港區「重陽花園新城」。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

雙北市優良公寓大廈評選，今年台北市151戶以上的大型社區，有5個社區獲獎，而新北市300戶以上的則有9個社區獲獎，其中台北市的南港「重陽花園新城」及萬華「崇仁花園大廈」房價僅4字頭最親民；新北市則以淡水「淡江有約花園」，每坪房價18.4萬元最便宜。

永慶房屋根據實價登錄資料統計獲選為2019年台北市優良公寓大廈的大型社區，統計2018年1月至2019年9月的成交資料，交易量最多的社區為大同區的「時尚之星」，共交易19件，平均單價為每坪54.6萬元。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，「時尚之星」鄰近捷運雙連站，步行僅需6分鐘即可抵達，生活機能方面，周邊有寧夏商圈及家樂福，使房價有一定的支撐。該社區以1至3房的物件為主，並且挑高3米6，在優良的社區管理下，該社區的套房物件相當熱銷。

萬華區的「崇仁花園大廈」，共交易17件，平均單價為每坪43.2萬元。謝志傑表示，崇仁花園大廈為軍宅物件，屋齡約在10年左右，周邊有青年公園及南機場夜市，未來也有捷運萬大線的加蚋站加持，房價有支撐，在現階段價格經濟實惠的情況下，相當適合首購及青年族群購屋。

▲台北市萬華區「崇仁花園大廈」。（圖／翻攝自Google Map）

新北市獲獎的社區中，交易量最高的為汐止區「超級花園」，共有145件交易案件，平均單價為每坪39.9萬元，接近4字頭的房價吸引自住族群進駐。謝志傑表示，超級花園總戶數達638戶，是大型社區，由於該社區剛於2016年8月完工，因此交易量較高的原因是來自於完工後的交屋潮。

▲新北市淡水區「淡江有約花園」。（圖／翻攝自Google Map）

住宅單價方面，位於淡水的「淡江有約花園」，每坪18.4萬元最親民。謝志傑說，該社區鄰近淡海輕軌淡金北新站，交通機能便利，生活機能則有淡江大學商圈支撐，且房型相當多元，從套房至4房產品皆有規劃，公共設施也十分豐富，吸引相當多首購族及置產客進場。

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