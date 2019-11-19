盼盡早公布離岸風電第3階段開發　安能亞太提出三大目標

▲離岸風電安能亞太盼盡早公布離岸風電第3階段開發。（圖／安能亞太提供）

記者姚惠茹／台北報導



德商安能亞太，今（19）日參加「打造離岸風電盛世光景-離岸風電成果總體檢公聽會」，並在會中提出針對第三階段區塊開發的想像與規劃，盼政府的區塊開發政策應在明年第2季確定容量分配，才能達成2026年風場準時併網、在地供應鏈參與亞太市場、綠電市場成形等三大目標。



安能亞太表示，以安能在歐洲市場的經驗作為參考，一般風場在確定獲配的容量數目後才會開始風場工程籌畫與施作，而從開始規劃到風場完工為止，平均須耗時至少四年半；而台灣因應國產化需求，須額外花兩年時間培養在地供應鏈，因此期盼盡早在2020年第二季完成電網容量分配。



安能亞太指出，政府期許台灣與歐盟未來能透過合作，攜手開發東南亞再生能源市場，因此在地產業鏈建立後，向外擴展要考量在地供應鏈尚須兩年的訓練期，因此2020年第2季應完成2026年後3.5GW以上容量分配，才能讓台灣的在地供應鏈在2022年後開始參與其他亞太市場的專案開發。



再者，安能亞太指出，由於綠電交易必須先確認賣方所擁有的電網配置容量，才能進一步與企業商談購電合約，若沒有確定的電網容量，等於無法向買家呈現服務或產品，唯有盡快完成區塊開發的容量分配才有辦法讓台灣企業盡早獲得合格的綠電來源，維持各行各業的出口競爭力。



基於前述三項原因，安能亞太盼政府能夠盡早公布下一階段開發計畫，並在明年第2季確認2026年後的容量分配，目前安能亞太所參與的海鼎計畫（Formosa III）已通過環評，並持續與本土供應商針對業務範疇及產能密切洽談，為參與第三階段開發做足準備。