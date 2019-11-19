安全考量！國銀香港員工可在家辦公　金管會主委顧立雄：業務未受實質影響

▲香港反送中抗爭衝突不斷，外界關注國銀在香港曝險情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

香港反送中抗爭尚未平息，已有國銀準備替道備援方案，金管會主委顧立雄今（19）日對此指出，部分示威活動造成員工上班不便，因此可以在家辦公，重點仍以全體員工的人身安全為首要考量；另針對金融業在港曝險金額重返兆元關卡，他則說，從數據來看，還沒有太特殊的波動，且業務上也未受到實質影響。

面對香港動盪局勢，國泰金已準備好替代備援方案，金控總經理李長庚昨表示，首先要確保行員的人身安全，再者是維護客戶權益不受損，最後是彈性調整上下班時間，讓無法到辦公室上班的員工，可以在家透過電話、網路辦公，期許各方能盡快提出一個解決方案，否則長遠來看，恐怕會有不利影響。

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金管會主委顧立雄受訪時指出，目前是有接到訊息，部分示威活動造成交通不便，以及考量員工的人身安全，因此已彈性的方式來因應，讓員工可以選擇在家上班，若真的有實際影響，儘管要維持一個基本的營業活動，但重點仍以全體員工的安全為首要考量。

另據金管會統計，台灣金融業在香港的曝險金額，原先6月底是1兆282億元，7月一度降至9,934.96億元，8月則小幅增加至9,945.85億元，而最新出爐的9月底數據，再度突破兆元關卡，來到1兆179.43億元。

觀察數據的變化，顧立雄表示，不管在授信或投資等各方面，現在還沒有一個太特殊的波動，且在營業或業務上也未受到明顯影響，儘管示威活動造成上班不便外，但從國銀回報的訊息來看，業務並沒有受到實質影響。