2019年全球前15大半導體企業　英特爾重回龍頭、台積電進步一名搶下第三

▲ 台積電在2019年半導體公司營收與成長率預測報告裡，排名第三，進步一名。（圖／記者周康玉攝）

記者陳心怡／外電報導

市場調查及研究單位《IC insights》今天發佈2019年半導體公司營業額及成長率預測報告，該調查顯示處理器龍頭英特爾（Intel）今年將取代三星重回世界第一的寶座，而台積電則取代SK海力士成為第三，比去年進步一名。

在今年半導體不景氣的情況下，Sony 憑藉著在圖像感測器市場上的優異表現，成長率超越晶圓代工龍頭台積電與 IC 設計大廠聯發科，成為全球銷售金額年成長最高的半導體企業。

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全球營業額前15的半導體公司中，排名依序為英特爾、三星、台積電、SK海力士、美光科技（Micron）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、德州儀器（TI）、東芝Kioxia、輝達（Nvidia）、Sony、意法半導體（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）及聯發科技。

▲全球15大半導體公司排名。（圖／翻攝自IC insights）

根據報告指出，在 2019 年全球前 15大半導體企業中，總部位於美國的有 6 家、位於歐洲的有 3 家，另外日本、台灣、南韓則各有兩家入榜的企業。

全球半導體產業不景氣在大企業中特別明顯，預計整體銷售總金額較 2018 年下跌了 15%，大於全球整體產業的13%。其中南韓半導體產業衰退最嚴重，三星衰退29%居倒數第3，而光是 SK 海力士銷售金額就下跌了 38%，為所有前 15 大半導體企業中跌幅最大的一家。

就年成長來說，其全球 15 大半導體相關企業中僅有 Sony、台積電與聯發科 3 家企業維持正成長。而受惠於在圖像感測器市場上的好表現，Sony 不但年成長正成長了 24%，排名名次還一舉上升了 4 名之多。而其他將會有 6 家企業呈現雙位數的年衰退表現，包括了三星、SK 海力士、美光、東芝等 4 家記憶體廠之外，還有輝達與高通。

《IC insights》表示，英特爾自 1993 年調查以來，到 2017 年第 1 季為止都是維持全球半導體龍頭的位置，但是到了 2017 年第 2 季開始，被三星超越。但是，預計 2019 年記憶體市場銷售金額將下降 34% 的情況下，這使得英特爾預計將再次成為全球最大的半導體供應商，銷售金額在 2019 年將比三星還高 26%。

▲全球15大半導體相關公司2019年成長率比較表。（圖／翻攝自IC insights）