鴻海威州廠里程碑！最大廠房完成封頂建設　美籍幹部來台受訓

▲鴻海於美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑。（圖／鴻海提供）

記者王曉敏／綜合報導

鴻海（2317）宣布，於美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑，威谷科學園區（Wisconn Valley Science & Technology Park）中，最大的廠房已完成封頂建設，此外，今年初鴻海於威州招募的美籍幹部，目前有26人正在台灣進行長期受訓計畫。

鴻海日前在下半年度法說會中說明威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body/Talents）、商機開拓（Business）。其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8000噸鋼材，占地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場的面積。

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人才培育方面，將由鴻海副董事長李傑率隊前往多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫（Foxconn Future Leaders Program）。目前已有來自美國普渡大學、西北大學、密西根大學、伊利諾大學、威斯康辛大學等畢業生，投身成為鴻海的生力軍。

▼今年初鴻海於威州招募的美籍幹部，目前有26人正在台灣進行長期受訓計畫。（圖／鴻海提供）

為持續推動「長期、 穩定、 發展、 科技、 國際」的理念，鴻海集團正培養威州單位的相關高科技人才到全世界各廠區據點及供應鏈、客戶端參觀學習。美籍新秀每人平均受訓2000多個小時課程，研習內容包括AI人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等等。

除了專業課程之外，培訓單位也安排他們每天有1小時的華文課程，並讓美籍幹部與台灣主管可以雙語溝通。