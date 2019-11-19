第三季製造業產值3.3兆元連三季負成長　官員：傳統產業需求疲弱

▲經濟部統計處今（19）日發佈最新統計，今年第三季製造業產值3兆3,748億元，為連續三季負成長。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，拖累全球經濟成長，經濟部統計處今（19）日發佈最新統計，今年第三季製造業產值3兆3,748億元，不僅較上年同季衰退7.01%，更是連續三季負成長；官員表示，主因為國際原物料價格走低，傳統產業需求疲弱所致。

依據統計，資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減3.81%，主因中國大陸面板產能持續開出，市場供需失衡，致液晶面板及其組件業產值縮減至1,842億元，年減20.92%。

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積體電路業則因各大品牌終端應用新品備貨需求陸續釋出，加上5G基礎布建加速，高階製程需求強勁，致積體電路業產值達3,960億元，年增5.13%，抵銷部分減幅。

傳統產業中，化學原材料業因國際油價維持低檔，市場保守觀望，加上國內部分烯烴廠定檢，致產值年減23.95%；基本金屬業因全球鋼市表現平疲，及低價進口鋼品干擾，減損國內業者生產動能，產值年減13.41%。

官員指出，機械設備業受美中貿易摩擦波及，廠商設備投資趨緩，部分訂單遞延觀望，致產值年減13.22%；汽車及其零件業因進口車搶占市場，加上五期環保標準車輛生產期限延長，換購急迫性減緩，買氣相對降溫，年減4.04%。

美中貿易紛擾雖然拖累全球經濟成長，但仍有產業逆勢成長。官員指出，電腦電子產品及光學製品業因美中貿易摩擦致供應鏈重組，廠商擴增國內產線，加上5G基礎建設及行動裝置鏡頭需求升溫，致產值年增25.85%，為100年第4季以來最大增幅，表現最為亮麗。

展望未來，由於中美貿易情勢不確定性仍存，將抑制全球外貿表現，衝擊我國傳統產業生產動能，惟在供應鏈重組趨勢下，廠商回台擴增產線，可望挹注國內生產能量，加上半導體業者先進製程具競爭優勢維繫下，將有助於資訊電子產業穩定成長，挹注第4季製造業生產動能。