他膠帶封口殺前女友　變態登FB「狂PO生活照」反串過生活…妻子知真相崩潰！

▲查普曼與妻子。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國賓夕法尼州一名39歲男子，瞞著妻子與前女友藕斷絲連，日前疑似因為地下情東窗事發，竟將前女友騙出到拉斯維加斯後，活活將其弄窒息而死，之後棄屍沙漠。男子犯案後，還登入前女友的FB發文、並傳送訊息給家人，試圖營造女方還活著的假象。

根據英國《每日郵報》報導，查普曼（John Matthew Chapman）日前將前女友費登（Feden）弄窒息死亡後，棄屍在內華達州的沙漠，當時費登的家人已經通報失蹤，卻沒想到最後案情令人毛骨悚然。而查普曼的妻子，在案發後某一日被警方找上門，要求交出查普曼，原因是「妳的老公涉嫌殺人」也讓她相當震驚。

▲費登。（翻攝自當事人臉書）

查普曼的妻子莫琳（Maureen Chapman）表示，「當警方告訴我，查普曼已經殺人，而且是他的前女友時，我根本無法相信，因為平時相處起來是這麼自然，感覺好像過著雙面人生一樣，讓我覺得無比噁心」。據悉，查普曼在犯案後試圖想要像妻子坦白，並說自己會這樣做都是不得已，但當時莫琳並沒有相信。

查普曼2009年在一間特殊學校認識費登，費登因為患有先天缺陷因此身高較矮，也有一些病症，但兩人交往一段時間後分手，查普曼也與莫琳結婚，但之後又與費登聯繫上。警方調查，查普曼用膠帶綑綁住費登的腳、手、口ˋ鼻，並且綁在桿子使她窒息而死。

而費登死後，查普曼因為擔心東窗事發，拿著費登的電話傳訊息給女方家人假裝報平安，甚至登入費登的臉書帳號PO照片與貼文，試圖想要營造女方還有活動，沒想到卻被人發現費登陳屍在沙漠區。檢察官找到費登的電話與背包，此外也正在確認屍檢報告；目前查普曼已被控綁架、殺人罪。