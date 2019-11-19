搶搭Fed購債計畫順風車！　國泰US短期公債ETF 25日掛牌

▲ 美國聯準會（Fed）啟動購債計畫，將有利債市表現。圖為Fed大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

國泰投信募集兩檔基金，分別為國泰美國多重收益平衡基金，及國泰US短期公債ETF（00865B），已於11月11日募集約54億元申請成立，其中的國泰US短期公債ETF預計於11月25日正式掛牌，未來可在櫃買中心進行交易。



近期美國聯準會宣布重啟購債計畫，資金流入短期公債，未來將有利債市後續表現，上漲機會高，國泰投信表示，搭上Fed順風車，可趁此投資國泰US短期公債ETF。

美國聯準會為提供長期流動性，10月公布未來每月以600億美元買進短期公債，時間將持續到2020年第2季，為市場提供流動性，也將使得市場資金由緊縮轉為充裕，為債市挹注活水。

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國泰投信表示，國泰US短期公債ETF適合資金短期停泊，這檔ETF以彭博巴克萊美國短期公債收益指數為追蹤標的，成分標的不僅擁有最高信評Aaa評等，且在多個高信評國家中，美債殖利率相對優異，兼具高品質及收益兩大優勢。同時，透過ETF進軍美國債市，擁有免交易稅的稅率優勢，又可直接於次級市場買進，將是投資人參與美國債市更簡單且低成本的選擇。

國泰US短期公債ETF基金經理人鄭立誠表示，中美貿易戰局勢仍未明朗，川習會play不累，但市場震盪、前景不明，使得美國長債殖利率直落，卻有利於短期債，因此，近期短天期，存續期不滿一年的極短天期債券ETF受歡迎，因為這類投資標的具備孳息功能，與市場利率連動性高，流動性也佳，因此受到具短期資金停泊需求投資人歡迎。