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靠「聞腋下、腳臭」賺進200萬美金　從洞口猛吸後自曝：很可怕

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▲▼夏天流汗腋下濕透。（圖／達志示意圖）

▲美國有個「聞腋下」的特殊職業，還有人因此賺進年薪200萬美元。（圖／達志示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

世界上的職業千奇百怪，在美國竟有人靠著「鼻子」賺進大筆鈔票。在普林斯頓消費者研究中心（Princeton Consumer Research）擔任技術總監的德魯伊特（Barrie Drewitt）指出，因為許多大型美容產業都認為除臭劑、止汗劑擁有龐大市場，因此在推出產品前就會委託他們進行測試，進而衍生出「聞腋下」來評分氣味的行業。

綜合外媒報導，德魯伊特在這個「聞腋下」的特殊行業已經任職23年了，他表示，有不少大型美容產業都認為除臭劑及止汗劑等產品有利可圖，因此就有廠商會請他們為商品進行測試，像是從10種不同強度、濃度的商品中，找到最有效者並推出販賣。他在過去一年中，竟因此賺進了200萬美元（約新台幣6108萬元）。

德魯伊特補充表示，在測試時，評分員會先將除臭劑或止汗劑沾在受測者的腳或腋下等處，並拿中空的平頭圓錐蓋住對方的受測部位，然後向前去嗅聞，而測試過程並無硬性規定，「只要用你的方法評分就行」。研究團隊將氣味劃分成0至10分，數字越大則表示氣味越濃郁。

臭,臭味。（圖／達志／示意圖）

▲「聞腋下」來賺錢看似輕鬆，但卻要忍受不同氣味。（圖／達志示意圖）

德魯伊特還透露，這個「嗅聞」的行為其實經常被外人誤會，他們被認為是對腋下或腳有癖好的一群人。他對此表示，他個人其實覺得非常噁心，因為有許多人的體味確實「很可怕」。

這個「嗅聞體味」的職業似乎不難，且待遇還不薄，如果有意應徵，只要在網路上填寫個人資料，當有研究在自己所登記的住處附近進行時，就有機會收到通知、參與研究。

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