她半夜遭陌生男按門鈴　開電腦驚覺「乳香照瘋傳色網」竟是前任報復！

▲女子豔照被前男友傳到成人網。（圖／示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳亭伃／綜合報導

英國西米德蘭茲郡（West Midlands）49歲建築工人，在和女友分手後，竟將女友的豔照放到成人網站，甚至用她的照片作為大頭貼跟使用者互動。日前，前女友家深夜遭到陌生男子按門鈴想要進入，劈頭就說：「我是在線上聊天的人，妳邀請我來家裡的」，全案才爆發。

根據英國《每日郵報》報導，達倫（Darren Rowe）在和女友分手後，將兩人過去的私房照、女方的豔照在沒有經過同意下放到成人網站，甚至還會跟成人網站上的瀏覽者互動。直到日前女方被朋友詢問「成人網站上好像有妳的照片」時，才驚覺不對勁。

沒想到，達倫的前女友不久前一個夜晚，突然有陌生男子按門鈴要求進門，且說是女方邀請她來家中，是在「某成人網站上聊天的！」這時女子才驚覺自己的裸照確實已經流露出去，並立即報警。

▲達倫企圖將前女友豔照散播出去。（圖／翻攝自WEST MIDLANDS POLICE）

警方調查，達倫的手機跟電腦內確實藏有多張與前女友的豔照，但他一開始則否認自己並沒有散播，但追查一封有豔照連結的電子郵件後發現，郵件的IP位置確實來自西米德蘭茲郡，且是一間物業公司，而這間物業公司就是達倫的前公司。達倫前女友憤怒的表示，自己的生活都被毀掉，過去曾無條件的愛這個人，最後卻反而在心靈上摧毀自己。

西米德蘭茲郡警方表示，照片已經被散播一段時間，經過調查確實散播出去的電子郵件地址是達倫所有，因此準備將他起訴。

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