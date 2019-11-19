13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

▲泰國13歲妹遭6男性侵，案發前一個月才得知自己懷孕。（圖／翻攝自AmarinTV下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國日前發生一起性侵悲劇。一名年僅13歲少女11日晚間遭到6名男子突然帶走，一行人將少女帶到一處陌生的公寓後性侵，然而少女在遭到性侵的前一個月才意外得知自己懷孕，在雙重壓力打擊下最後選擇自殺，輕生前在臉書上發上一張自己的照片，並寫下「我要走了，我愛你」。

綜合外媒報導，綽號「Pinkie」的少女，本月11日遭到6名男子扛走，直接帶到一處公寓進行性虐、毆打，並且輪流洩慾，Pinkie在返家後走不出遭到性侵的陰霾，雖曾經跟母親訴說自己的心情，也透露出想要輕生的念頭，但仍在母親的鼓勵下「看似先放下了心中的情緒」。



▲警方介入調查，追查嫌犯身分。

沒想到18日晚間，Pinkie在臉書上發下一篇貼文與照片，並寫下，「該是離開的時候了，我愛你」、「如果沒有懷孕，我沒懷孕早就離開了」等負面文字，不久後即傳出Pinkie縱身一躍下大樓輕生。Pinkie的母親得知消息後，難過表示，在事發前一個月，女兒得知自己懷孕感到非常低落，沒想到又遭到6名男子性侵，當Pinkie透露出想要輕生時也有勸說，還是阻止不了悲劇。

據警方調查，目前已鎖定兩名對Pinkie進行性侵的嫌犯，剩下的嫌犯仍在追緝，且當時一行人將Pinkie官在公寓裡以性奴隸的方式對待，另外除了Pinkie疑似還有其他遭到性侵的另一名女孩、2個男孩，還需進一步調查。