三大工業區新增投資60.5億元　朱雲鵬：台商投資對前三季經濟成長的影響是零

▲經濟學者、前行政院政務委員朱雲鵬指出，台商回流投資7000億，對於今年前三季經濟成長的影響應該是零。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

經濟部預估今年台商回流投資可達成8000億元目標，經濟學者、前行政院政務委員朱雲鵬卻指出，台商回流投資的實際投資到達金額，一般都會小於申請數，實際抵達時間快則一年，慢則二至三年，是以所謂台商回流投資7000億，對於今年前三季經濟成長的影響應該是零。

經濟部「投資台灣、衝經濟」25班座談列車昨日開到新北、林口工業區，經濟部表示，包括新北、林口及大園工業區逾百名代表，配合經濟部目前推動之「投資台灣三大方案」，預期新增投資金額約新台幣60.5億元，可促進就業約3,558人，並有25家廠商表達願意為員工加薪。

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對於經濟部認為中美貿易戰導致台商回流達7000億，是推升台灣經濟成長的大功臣，經濟學者朱雲鵬表示，主計總處日前公佈今年第三季經濟成長率初步估計為2.91%，雖較8月份預測數增加0.24%，但仔細分析「投資對於第三季國民所得成長的貢獻，不但沒有，而且是負數」。

朱雲鵬指出，這次2.91百分點的成長率裡面，屬於國內需求貢獻是1.34百分點，裡面最大貢獻因素其實是民間消費，在資本形成部分，由於本身比去年下滑1.01%，對經濟成長率的貢獻是「負0.21百分點」，因此台商回流當然不可能是第三季經濟成長拉高的原因。

朱雲鵬表示，國內第一季和第二季的固定資本形成正成長，主要來自於半導體業因應製程升級，進而擴建廠房與增購生產設備所帶動，目前支持台灣投資最重要的是台積電，而第三季資本形成的負成長，是拖累台灣經濟成長的因素而非貢獻因素。