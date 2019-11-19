遭上司辱罵「誰都能替代你」　他憤怒辭職！一通電話結局逆轉超爽快

▲一名上班族不滿遭上司辱罵，決定辭職。（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在職場上，如果與同事相處不來、薪水不符期望，甚至是和主管起衝突，都會讓人冒出「想離職」的念頭。日前有一名網友在推特上發文，表示自己和同事遭到上司無禮謾罵，因此決定辭職，不料才隔沒幾天，竟接到公司高層的電話，希望能請他們回來上班，讓整個結局大逆轉，大快人心。

一名網友在推特「愛的傳道師」發文表示，他的上司以不尊重別人的口吻大罵，「能替代你們的人要多少就有多少，還不乖乖聽我的話。」這句話便成為壓垮他的最後一根稻草，讓他和同事心生不滿，決心離開公司、遞出辭職信。

所長

『おまえらのかわりなんていくらでもいる。黙って従え』



おれ

『あー、それなら今この場で辞めます。今までありがとうございました。』



同僚が怒り職務放棄。



本社の偉い人から所長をかえるから戻ってきてくれと連絡がきた。



いくらでもかわりがいるのは所長の方だった



#クソ現場祭り2019 — 愛の伝道師 (@nankoufuraku719) 2019年9月3日

在他和同事憤怒的放棄工作後，才沒隔幾天，他們就接到了公司高層主管的電話。他在推特寫道，「總部主管告訴我，他們已經辭退了那名上司」，且兩人還被請回公司繼續上班。這讓他感到又驚又喜，原來自己並不是該離開的人，而且公司反倒把那位上司開除，為他們出了一口氣。

不少網友在看到貼文後，都對這個逆轉的結局感到十分痛快，因此留言回應，「太多主管都不了解這點了」、「那個上司怎麼這麼自大」、「幸好公司把那個上司辭退了」、「你們能達到共識真是幸運」、「我同事之前也有被這樣罵過」。此外，也有網友認為，「會說這種話的人才最容易被替代。」