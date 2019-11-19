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香港示威夜夜火燒街　法智庫分析「中國不敢動作的最大顧慮」！

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▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

▲香港示威遊行升溫，國際關注。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行連續多天局勢激烈，多台水砲車進駐，抗議者也奮力抵抗，各國關注的同時，法國媒體訪問法智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲事務顧問高德蒙（François Godement），對於香港局勢感到相當憂心，甚至認為中國將會使用更激烈的手法，只是「還有最後一道顧慮」。

綜合外媒報導，法國《費加洛報》18日專訪高德蒙，訪問中他提到香港局勢升溫，恐怕會迫使中國使用更激烈的手段，過去幾個月和平示威的五大訴求中，僅換得一個撤回「逃犯條例」的結果，示威者更加激進的手段也迎來港警的鎮壓，「習近平原以為示威會漸漸平息，卻沒想到非但沒有，甚至更加嚴重」。

▲香港佐敦爆發激烈衝突1118。（圖／讀者授權提供）

▲香港佐敦1118爆發激烈衝突。（圖／讀者授權提供）

高德蒙中也提到，習近平14日出席金磚國家領導人會議時，提到香港議題「說法已是至今最強硬的一次」，言論中提到香港民眾不遵守一國兩制，間接表示中國貫徹香港基本法的行動為合理。此外，高德蒙也分析，解放軍出現在香港街頭，主要想表達「這批警力可以隨時出動」、「這批警力不受港府調配，中國隨時都可以下令介入」。

但中國政府至今遲遲沒有激烈動作回應示威，主要考量為港府和港警的合作，就已經造成「港民更加團結一心」的風險，這樣僅會增加處理的難度。

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