　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普正認真考慮出面作證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院針對總統川普（Donald Trump）「通烏門」醜聞展開彈劾調查，上周進入關鍵的公開聽證階段。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前公開邀請川普出面作證，川普則在推特上持開放態度回應，正考慮出席公開聽證或以提供書面證詞的方式作證。

裴洛西在17日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》中表示，「如果他握有能證明自己清白的情報，那麼我們期待看到這些資訊。如果他想要的話，總統可以直接到彈劾委員會面前，說出所有他想說的真相。他有充分的機會闡述他的觀點。」她還警告川普，不要追究引發調查的吹哨人。

民主黨籍參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也指出，「如果川普不贊同、不喜歡他聽到的話，他不該發推特，而是應該到國會宣誓作證。且他應該讓身邊所有人都到國會來，在他們面前作證。」

川普18日對此在推特上發文表示，「裴洛西在周日的《面對全國》上建議我為虛假的獵巫彈劾調查作證，還說我可以用寫的。雖然我沒有做錯事，也不喜歡為這個不符合正當程序的騙局增加可信度，但我喜歡這個主意。且為了得到國會關注，我也會強烈考慮這件事。」 

►川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
新手熊貓逆向撞賓利！　車主求償金額曝光
快訊／台中3歲男童疑遭虐死！「臉部被燒」全身多處傷痕
林進公開戶頭數字！存摺印章「全送小A辣」：想領就領
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童嗨玩跳「蛇」！恐怖「跳繩」發出沉重啪啪聲　拉近一看網全嚇傻

裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

癌末醋妻怕帥老公找女人…連開3槍「射爆他額頭」自盡！遺書訣別：已經太累

川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

美商務部：對華為「出口臨時許可」再延長90天！已第3度延期

宅宅聯誼「男生用手抓薯條」　櫻花妹崩潰：第一次覺得宅男噁…網友戰翻

香港局勢升溫「各國勸說紛出」　歐盟嚴肅講明：不接受暴力行為！

直指美國是核問題源頭　北韓：撤回敵對政策前「別妄想對話！」

3孩童池邊「磁鐵垂釣」　竟拉出2枚「二戰未爆彈藥」！

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

女童嗨玩跳「蛇」！恐怖「跳繩」發出沉重啪啪聲　拉近一看網全嚇傻

裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

癌末醋妻怕帥老公找女人…連開3槍「射爆他額頭」自盡！遺書訣別：已經太累

川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

美商務部：對華為「出口臨時許可」再延長90天！已第3度延期

宅宅聯誼「男生用手抓薯條」　櫻花妹崩潰：第一次覺得宅男噁…網友戰翻

香港局勢升溫「各國勸說紛出」　歐盟嚴肅講明：不接受暴力行為！

直指美國是核問題源頭　北韓：撤回敵對政策前「別妄想對話！」

3孩童池邊「磁鐵垂釣」　竟拉出2枚「二戰未爆彈藥」！

超美的！自行車漫遊鳳林小鎮　同步聆賞音樂會

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

受困港理大台高中生離校　陸委會：已滿18歲未釋放移送警局

台商回台投資近7000億！聯合國也認證　王定宇：曾銘宗是「專門騙人家」

皮包骨黑狗媽短繩遭綁濕冷荒野　一旁6寶寶還在喝奶

防癌、抗老、促代謝　5大「發酵食物」絕不能錯過

林俊寬／分案霸凌釀網內互打危機　嚴重詆損司法清譽

高鐵周邊土地開發、基隆港旅運大樓招商　交部釋出逾1000億商機

不滿遭放話「列民眾黨不分區第一」　黃國昌：要不要出來道歉

驚悚畫面曝！行人閃違停車往外車道走　消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

女駕駛遇4歹徒劫車　被開槍轟臉亡

北科大赴美失蹤留學生找到了

媽媽頭插斧頭慘死　3歲女伴屍1天

噁男裝智障雇女大生看護　被包尿布滿足性慾

美最準預言家：川普躲不過彈劾

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

監獄護理師拒協助　2周大女嬰身亡

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

聯誼宅男「手抓薯條」　櫻花妹喊噁

「摩托天使」騙倒8男...竟是男兒身

法國吊橋垮多人失蹤　15歲女溺斃

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

即／美國沃爾瑪槍擊　傳至少3死

更多熱門

相關新聞

川普被控通俄門證詞說謊　眾議院調查

川普被控通俄門證詞說謊　眾議院調查

美國眾議院總法律顧問雷特（Doug Letter）於18日表示，議員們將要調查川普提供的「通俄門」書面回應，檢視總統是否對著前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）撒謊，也呼籲法官下令釋出依然保密的關鍵資料。據了解，川普當天早上透露，認真考慮對於彈劾案提交新證詞。

美對華為「出口臨時許可」再延90天

美對華為「出口臨時許可」再延90天

北韓：美撤回敵對政策前別妄想對話

北韓：美撤回敵對政策前別妄想對話

民調顯示：51%美國人贊成彈劾川普

民調顯示：51%美國人贊成彈劾川普

美國務卿：林鄭應展開獨立調查

美國務卿：林鄭應展開獨立調查

關鍵字：

通烏門彈劾調查川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面