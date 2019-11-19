裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

▲ 川普正認真考慮出面作證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院針對總統川普（Donald Trump）「通烏門」醜聞展開彈劾調查，上周進入關鍵的公開聽證階段。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前公開邀請川普出面作證，川普則在推特上持開放態度回應，正考慮出席公開聽證或以提供書面證詞的方式作證。

裴洛西在17日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》中表示，「如果他握有能證明自己清白的情報，那麼我們期待看到這些資訊。如果他想要的話，總統可以直接到彈劾委員會面前，說出所有他想說的真相。他有充分的機會闡述他的觀點。」她還警告川普，不要追究引發調查的吹哨人。

民主黨籍參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也指出，「如果川普不贊同、不喜歡他聽到的話，他不該發推特，而是應該到國會宣誓作證。且他應該讓身邊所有人都到國會來，在他們面前作證。」

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

川普18日對此在推特上發文表示，「裴洛西在周日的《面對全國》上建議我為虛假的獵巫彈劾調查作證，還說我可以用寫的。雖然我沒有做錯事，也不喜歡為這個不符合正當程序的騙局增加可信度，但我喜歡這個主意。且為了得到國會關注，我也會強烈考慮這件事。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。