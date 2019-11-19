直指美國是核問題源頭　北韓：撤回敵對政策前「別妄想對話！」

▲ 金英哲多次陪同金正恩出席峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普（Donald Trump）17日在推特上向北韓領導人金正恩喊話，希望重啟協商。北韓對此罕見快速回應，由外務省顧問金桂冠出面表示，美方須撤回經濟制裁等敵對政策。過去在無核化談判中扮演重要角色的北韓亞太和平委員會委員長金英哲也態度強硬的表示，在撤回敵對政策以前，美國不用妄想展開協商。

北韓官媒《朝中社》報導，金英哲19日發表談話，指出，「美國動不動就提起無核化協商，但朝鮮半島核問題的源頭就是美國對朝鮮的敵對政策」，在美國完全且不可逆的撤回敵對政策以前，雙方沒有討論的餘地。

金英哲說明，「並非在無核化協商的框架下一起討論改善朝美關係與建立和平體制，而是應該先建立朝美間的信賴關係，完全消除妨害我國安全與發展的威脅，接著才能討論無核化問題」，要求美國先採取行動。

美韓國防部17日商定，延後原定本月登場的聯合空中軍演。美方稱之為努力促進外交的善意舉措，敦促北韓在不提出條件的狀況下重返談判桌。金英哲19日則對此表示，「我們對美國的要求是退出與南朝鮮的聯合軍演，或是完全終止演習。延後軍演不代表朝鮮半島的安全受到保障，對透過外交努力解決問題並無幫助。」

另一方面，南韓統一部部長金煉鐵日前出訪美國，與國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）會談約2小時，深入討論推動無核化協商的方法及金剛山觀光特區等兩韓間懸而未解的問題。但由於近來時機敏感，金煉鐵並未透露詳細會談內容。

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