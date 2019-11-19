3孩童池邊「磁鐵垂釣」　竟拉出2枚「二戰未爆彈藥」！

▲德國圖林根邦（Thuringia）3名孩童磁鐵垂釣，竟釣出未爆砲彈。（圖／Polizei Thüringen）

記者吳美依／綜合外電報導

位於德國東部的圖林根邦（Thuringia）傳出一起驚險事件，3名孩童16日到戶外玩耍，把強力磁鐵綁在線上，來到池塘旁邊垂釣，竟意外發現2枚沒有爆炸的砲彈與子彈。據了解，這些火藥是第二次世界大戰遺留下來的，幸好過程中沒有任何人受傷。

3名孩童利用周末時間外出遊玩，來到韋爾菲斯（Wölfis）郊區，並用強力磁鐵當作「誘餌」，坐在池塘邊垂釣。他們發現釣起未爆彈後，非常冷靜地立即報警，幸好沒有觸發裝置，全數平安。

▲3名孩童用磁鐵釣出未爆彈，幸好過程無人傷亡。（圖／Polizei Thüringen）



根據《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，奧爾德魯夫（Ohrdruf）警方17日表示，接獲通報後立即封鎖附近區域，由於彈藥長年浸泡在水中，因此早已生鏽甚至破碎。據悉，目前仍不清楚未爆彈為何被棄置在池塘裡。

警方在聲明中呼籲，民眾如果發現類似情況，應該立刻離開、報警，不要隨意觸碰，此外，也不要從事「這種（磁鐵垂釣）不尋常且不值得推崇的嗜好。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，由於英國、美國和蘇聯於二戰期間密集發動空襲，因此德國境內時常有人發現遺留的未爆彈，導致附近居民被迫大規模撤離，這些事件大多發生在建築工地。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！