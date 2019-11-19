影／曾銘宗批台商回流資金灌水　經部：今年真的投資大爆發

記者林淑慧／台北報導

國民黨立委曾銘宗表示，台商回台投資七成資金屬國內借款，三成為國外匯回，質疑經濟部對於台商回流資金灌水；經濟部則以2012年及2019年兩次台商回台方案結果相比，今年台商回流可落實2255億元，指出「今年真的投資大爆發」。

台商回流一波波，經濟部周周統計台商回流的家數及投資額度，立委曾銘宗昨日質詢「台商回台投資方案」3年投資規模達到6971億元，接近7000億元，詢問經部今年到底有多少台商資金匯回？

經濟部次長林全能在答詢時指出，依據目前統計，台商回流投資均以國內資金先運用，坦言國外匯入目前還沒有看到，被立委曾銘宗質疑，經濟部將在台上市櫃企業的擴廠投資，都納入台商回台投資金額的計算，質疑是「騙人、灌水的數字」。

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經濟部在臉書發文指出，2012年到2014年，政府也曾經推出鼓勵台商回台的方案，大約兩年之間，引入2414億元投資，實際投資金額則是約1500億元；換句話說，平均一年的實際投資大概是750億元左右。

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今年的「歡迎台商回台投資方案」，則是今年1月1日開始，目前實行還不到一年，已經累積6,971億元，預估今年就可落實2,255億。強調用上述兩次方案比較就能知道，台商回台不是灌水，也不是既有計畫，今年真的是投資大爆發。

經濟部官員指出，今年通過經濟部台商回台投資方案聯審資金至今近7000億元，台商回台投資並未限定使用境外資金，兩者無直接關係。