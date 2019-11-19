女駕駛等紅燈遇4歹徒包圍劫車...遭「開槍轟臉亡」！屍體直接丟路上

▲南非婦人遭劫車射殺，屍體還被丟在馬路上。（圖／翻攝自YouTube／Exakt24）

記者錢玉紘／綜合報導

南非約翰尼斯堡日前發生一起恐怖強盜殺人案，一名女駕駛在開車上班的途中，突然遇到4名歹徒劫車，隨後中槍身亡。歹徒們直接將婦人屍體丟在大馬路上，並開車離去，該案震驚當地社會，犯案時的影片也曝光，警方已經逮捕了6名嫌犯。



「SA people news」報導，這起事件發生在15日清晨5點多，45歲的伊莎貝爾（Isabel van Coller）開著白色廂型車，經過約翰尼斯堡郊區布拉姆利（Bramley），準備去上班，突然4名持有武器的歹徒接近她的車子，她試圖棄車逃亡，但歹徒直接朝她的臉部開槍，並將屍體拖出車外，丟在馬路邊。

幾名男子隨後就開著寇勒的車子逃離現場，開了大約3公里後棄車逃走。當地警方調閱道路監視器畫面後，在隔天逮捕了疑似涉案的17人，審訊之後，拘留了其中了6名男子，另外，這6名嫌犯疑似還與其他3起搶案有關聯，也通緝了疑似涉及其他搶案的另外6人，目前持續在調查中。



伊莎貝爾在Emer-G-Med救護車公司工作，她的雙胞胎姊妹海莉葉（Harriet Ackermann）在社群媒體上寫道，伊莎貝爾連一隻蚊子都不敢殺，難以置信會遇到這種慘事，「歹徒從我們身邊奪走了妳，我們的生命永遠都會留下一個空洞，希望妳安息」。她也感謝為她們家人祈禱並給予慰問與支持的網友們。