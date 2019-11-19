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豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘：我們早就約定了婚期

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豪砸2000萬聘禮　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘：我們早就約定了婚期。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

▲新郎和新娘相差50歲，開心完成終身大事，現場7層蛋糕比人還高。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

泰國咖啡公司「Khao Shong」70歲總裁查納最近娶得美嬌娘，和20歲的年輕女子互訂終身，他深情地對新娘說，「我們早就約定了婚期。」而查納的好友表示，「10年前答應了新郎，不管我是地球上何處，我都會趕回來參加婚禮。」

泰媒報導，查納給新娘的聘禮高達2000萬泰銖（約新台幣2019萬元）。根據查納好友Chettha Songthaveepol發在臉書的照片顯示，美嬌娘穿著一席純白色婚紗，和新郎甜蜜互看，一起切比人還高的7層蛋糕。

豪砸2000萬聘禮　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘：我們早就約定了婚期。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

▲▼查納和美嬌娘在婚禮上接受親友的祝福。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

豪砸2000萬聘禮　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘：我們早就約定了婚期。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

查納好友寫道，「相差超過50歲，單身的新郎直到70歲終於找到新娘了。我10年前答應新郎，不論我在地球上什麼地方，我都會趕回來參加婚禮，獻上祝福。」

據了解，沒結過婚的查納在婚禮上深情告白，「我們早就約定了婚期，所以不管我在世界上的哪處，到了那一天，我一定會回來迎娶我的嬌妻。」而美嬌娘的身分、姓名未被透露。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼查納開心迎娶美嬌娘。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

豪砸2000萬聘禮　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘：我們早就約定了婚期。（圖／翻攝「บิ๊กเกรียน」臉書）

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