害怕選票不保　傳川普「暫緩電子煙禁令」！兩個月態度大轉彎

▲川普為保選票，擱置電子菸禁令。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國媒體報導，總統川普對於電子煙禁令的態度反轉，主因是害怕流失明年大選時在關鍵州別的選票，因此遲遲不推動動熱門口味電子煙的禁令。報導指出，川普兩個月前還相當堅定，認為電子煙會影響青少年健康，必須禁止。



《紐約時報》報導，川普對電子煙禁令的態度轉變的關鍵是在11月4日，他搭機前往肯塔基州參加集會時的一次私人對話，在機上，幕僚警告他，電子煙禁令可能會對選情產生影響，建議川普暫時不要簽禁止熱門口味電子煙的備忘錄，例如水果或薄荷口味。川普決定取消對外宣布消息，也取消了隔天本來要與衛生公共服務部長阿扎爾（Alex M. Azar II）一同召開的記者會。

一名知情官員還提到，在這個月，川普的競選主任帕斯卡爾（Brad Parscale）以及其他幕僚給他看了數據，顯示若川普執意推動禁令的話，可能會流失電子煙用戶的選票。之後，川普也宣布他將會與電子煙工業的代表以及醫療專家會面，以找出「更可接受的」解決方法，但白宮還未宣布會議的日期。

今年秋天開始，電子煙導致青少年肺部受損的病例暴增，有2000多人受到影響，許多民眾開始支持政府推動禁令。原先在9月時，川普也表示他將會禁止販售年輕人中喜歡的幾種口味電子煙，「我們不能讓孩子們受到如此大的影響」，當他做出這項回應時，第一夫人梅蘭妮亞也在場，並同意川普的作法，但後來卻一直遲遲未有行動。



而電子煙業者則是樂見禁令被擱置，代表貿易商的團體「電子煙科技協會」在18日發表聲明指出，「政府正在往對的方向前進，禁令從來不會有效做出任何改變」。