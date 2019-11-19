Mini LED成未來趨勢！東貝合作國際大廠　專攻高端路線

財經中心／綜合報導

上週台灣經歷光榮時刻，國球棒球終於以7:0碾壓式贏過韓國，除了棒球外，台灣整體經濟成長率、1-10月出口集中度、晶圓代工也都大超車，例如晶圓代工大廠台積電第三季表現亮眼，成為台股的獲利王。如同中華隊一路被看衰最後卻打出好成績，台股中也有許多能夠鹹魚翻身的股票，11月18日的《雲端最有錢》邀請到財經媒體人詹惠珠、萬寶投顧總編輯莊正賢以及產業隊長張捷帶你財報大體檢，來看2020未來產業趨勢往哪走，資產配置又該如何變動，讓你提前佈局賺一波。

第三季財報過後，專家們表示5G概念股都還會持續上漲，反觀LED產業在2019過得並不是太好。但詹惠珠卻說仍有轉機，LED一路從四元、藍光、白光到現在的Mini LED，前面的技術被大陸複製的太快失去優勢，加上紅色產業鏈影響，大陸以國家級的支持在幫助陸廠LED產業，漸漸影響台廠營收，同時又被銀行減資，才有了影響。莊正賢補充，像是東貝的問題是出在資金上，實際產業還有轉機，雖然現在股價太低，但國發基金已經進場還有機會拉高成為轉機股。

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▲財經媒體人詹惠珠表示Mini LED將成未來趨勢，東貝掌握高端技術並與許多國際大廠共同開發，值得投資人信賴。（圖／取自《雲端最有錢》）

談起LED產業發展，詹惠珠表示，發展Mini/Micro將取代OLED成為未來趨勢，目前僅有陸日韓廠生產，而Mini/Micro LED台廠則有高端技術；張捷也指出，Apple策略性將OLED轉為Mini/Micro LED，代表Mini/Micro的市場重要性。相較於OLED，Mini LED以省電、薄型化、反應速度快無殘影、耐高溫、高亮度高對比HDR以及異型顯示器（彎曲）等取得優勢。對此，LED大廠東貝擁有高端技術且完備廠房的企業，具有與國際企業合作密切關係伙伴的實力，也展現積極合作的企圖，努力將LED技術再推升。東貝除了LED專業發展外，針對未來5G市場也投入心力，投資前源(3601)公司發展。這將會是LED的轉機優勢，且目前這項技術門檻較高，大陸短期間還學不來。

而對於投資者所擔心的財務危機，詹惠珠說，東貝最大問題就是現金少，又被銀行減資，沒去進行協調，產生的誤會，這種誤傳在網路發酵影響下，投資人看了會緊張就快速脫手。但現在東貝跟許多國際大廠共同開發產品，通路銷售穩定、不跟大陸做低價競爭，改以升級LED技術、走高端產品路線，日前還被選為最佳供應商到上海接受頒獎。詹惠珠補充，中美貿易戰掀起轉單效應，東貝也受惠，營收拉升表現在第四季，明年上半年可望在車用高階螢幕上獲得發展機會。此外，以籌碼面分析，莊正賢說，東貝募資時國安基金以8元進場，可做為投資人的參考。

科技創新與經濟發展與台股連動密不可分，經濟部預估台商今年整體回流可以高達7、8千億元，替台股打入一劑強心針。在回流效益影響下，資金源源不斷湧入，還有政府補助的利率下，對股市大環境很有利，在選股方面就看以容易選到好股，而國際情勢、政府政策寬鬆影響下，商辦類股值得投資，尤其以南港周遭潛力最大。

▼東貝最大的優勢在於擁有高端技術。（圖／取自《雲端最有錢》）