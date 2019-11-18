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便民！申報遺產稅可免回戶籍地　12月起就近申報

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▲▼老人，拐杖，養老。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲遺產稅可以跨局申報，對於民眾來說相當方便。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部近日發布「遺產稅臨櫃申備作業要點」自今年12月1日起，只要符合一定條件的遺產稅案件，繼承者可以不受戶籍所在地申報，就近到全國任一國稅局所屬的分局、稽徵所、服務處辦理遺產稅申報，並且取得證明書，提升為民服務品質。

今年5月1日起，財政部就先開放，民眾贈與財產符合一定條件，就可以跨局申報，不受戶籍地的限制，目前成效良好，根據財政部統計從5月開放到10月底止，跨局申報案件已經達到4899件，預估實施一年可以約萬件。所以財政部決定擴大便民措施，推動符合特定條件的遺產稅也可以跨局申報。

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所以自今年12月1日起，符合遺產總額2500萬元以下，並未列報不計入產總額（汽機車除外）的遺產申報案件，就可以辦理跨局申報，收件國稅局就可以提供收件、核定與發證的功能。

財政部進一步表示，符合跨局申報的條件，應該申報的遺產種類而言，包含被繼承人死亡時所遺留的不動產、現金、上市櫃及興櫃股票、未上市櫃且非興櫃股票及出資額，個別投資面額不超過500萬元，汽機車及死亡前2年內贈與的財產。就扣除額來說，包含配偶、直系血親尊卑親屬、父母扣除額、身心障礙扣除額、農地農用扣除額、未償債務扣除額、應納未納稅捐扣除額、公共設施保留地扣除額及喪葬費等。

財政部說，大部分的民眾辦理遺產稅案件，幾乎都可以跨局申報，但是仍有案件不適用跨局申報，像是逾期申報、代位申報、被繼承人是非經常居住於國內的中華民國國民、列報配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額、列報配偶剩餘財產差額分配請求權為遺產或列報死亡前6年到9年內繼承扣除額再轉寄程案件、涉訟、被繼承人因公死亡加倍計算免稅額等特殊案件，則仍須戶籍地的國稅局審核。

如果民眾發現跨局申報遺產稅，內容有記載、計算錯誤或重複時，當月核定申報案件仍可以向收件國稅局國稅局申請查對更正，取得相關的證明書。但如果不是當月的更正案件或者是行政救濟案件，收件國稅局協助申請書移送戶籍所在地的國稅局辦理。

財政部表示，如果跨局申報的繼承者在被繼承者死亡6個月內發現有短報或漏報遺產的情況，在歷次呵定的遺產總額2500萬元以下，都可以申報期限內在國內任一國稅局辦理自動補報、補繳。

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