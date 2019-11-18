總獎金超過10億！台彩新推2款刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

▲台彩新推2款刮刮樂「連線派對」、「歡樂賓果」，總獎項超過353萬個，總獎金逾10億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（18）日推出2款刮刮樂，其中「連線派對」每張售價200元，頭獎200萬元有6個，另一款則為「歡樂賓果」每張售價100元，頭獎20萬元則有5個，2款刮刮樂總獎項超過353萬個，總獎金逾10億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂「連線派對」，票面以派對常見的彩帶和氣球為背景，刮區則採用派對帽、氣球、蛋糕和糖果等元素營造出聚會熱鬧的氛圍，搭配彩迷相當熟悉的連線型玩法，共有24個「派對號碼」，「派對號碼」正中間還提供一個「FREE」符號，增加連線成功的機會，每張售價為200元，共有6個頭獎200萬元。

請繼續往下閱讀...

至於遊戲玩法，台彩指出，這張刮刮樂只要「您的號碼」出現在「派對號碼」中，且連成直線、橫線或對角線就中獎，依連線成功數得到對應的獎金，連成1條線就可得到獎金200元，連成8條線，即得頭獎200萬元，而1,000元（含）以上的獎項超過22萬個，總中獎率31.02%，總獎項超過186萬個，總獎金逾7.6億元。

另外，台彩同步推出刮刮樂「歡樂賓果」每張售價100元，這是刮刮樂連線型玩法的入門款，除了依連線成功數可得到對應的獎金之外，「4角全中」也能獲得1萬元獎金；該款刮刮樂最高獎金30萬元共有5個，還有超過18萬個500元（含）以上的獎項，總中獎率33.01%，總獎項超過167萬個，總獎金逾3.1億元。