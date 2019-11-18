逐年攀升！財長：今明兩年租稅負擔率　估維持13%水準

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部部長蘇建榮今（18）日表示，去（107）年的租稅負擔率為13.4%，預估今、明兩年可以維持相當的水準，至於是否達到理想的15%的目標，則還有結構性的改變問題要挑戰。

財政部今日到財政委員會針對海外資金匯回的議題進行專案報告。期間國民黨的立委曾銘宗問及租稅負擔率的議題。

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根據財政部官員解釋，所謂租稅負擔率是稅收占GDP的比重，國內的GDP大約是17兆多元，如果租稅負擔率要增加1%，大約就是要增加1700億元的稅收。根據財政部統計，98年大約是11.8%、100年到103年大約是12%到12.3%、104年約12.7%、105、106年大約在12.9%，至去年到13.4%。

這幾年租稅負擔率之所以會增加，主要是近幾年租稅改革，雖然有增稅、有減稅，但是部分還是有貢獻。像是股利可扣抵稅額修正，企業發放股利等，對於稅收也是有明顯的貢獻。

蘇建榮接受質詢時則表示，依據各外資銀行對於經濟成長的預測，明年的經濟成長率可以在2%多，預估今年、明年的租稅負擔率大約會是在13%或者維持這個水準。但是曾銘宗問及，蘇建榮的理想目標不是15%？蘇建榮回應，這個還是他的目標，但要提高到15%有結構性改變的問題，不是一蹴可幾。