川普要金正恩「快點見一面」　北韓秒拒絕：不感興趣

▲川普暗示舉行新一輪會談，北韓火速拒絕。（資料照／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普近日再對北韓最高領導人金正恩喊話，暗示北韓盡快返回談判桌。北韓外務省顧問金桂官18日回應，華府必須先撤銷對北韓的「敵對政策」，雙方才有對話的機會。

川普17日於推特上發文說，朝鮮國務院委員會委員長金正恩應盡快採取行動，與美國達成協議，並提到兩人「很快會再見面」，令外界猜測或許很快會再舉行朝美領導人峰會。

北韓官媒朝中社18日刊出金桂官當天發表的談話，稱去年6月以來，北韓與美國已經進行三次領導人會晤和各級會談，但兩國關係並未取得明顯進展，美國只是在拖延時間。金桂官說，「朝鮮對無益於朝方的會談不再感到興趣，不會再一無所獲地給美國總統以炫耀的資本」。

韓聯社指出，韓美17日商定推遲原訂於11月舉行的聯合演習，之後川普再次表明同意與金正恩見面，顯示北韓與美國今年內重啟會談的可能性提高。而川普推特發文不到一天時間，金桂官就發表談話，是平壤官方異常迅速的回應，顯示北韓與美國對話意願。

分析指出，雖然金桂官的談話對美國的敵對政策表示不滿，但總體上仍強調與美國對話的意願，由此推測在朝美談判的前提之下，北韓也為了搶佔會晤主導權而與美方拉鋸。此外，北韓外務省發言人前一天也發表談話，對聯合國大會第三委員會通過朝鮮人權決議表示抗議，並要求撤銷敵對政策，以重啟無核化會談。