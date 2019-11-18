宣告利率喊降衝擊保費收入　國泰金總座：這是保險公司轉型好機會

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會擬調降各幣別保單責任準備金，外界擔憂壽險業保費收入也將下跌不少。國泰金控總經理李長庚今（18）日對此表示，保費成長可能較低，但卻是保險公司轉型成健康發展的好機會，長期來看對於公司健全經營與保戶權益皆屬良性循環，不再做價格競爭，回歸資產負債的管理。

國泰金今天舉行第3季法說會，國泰金前9個月稅後淨利522億元，比起去年同期減少4%，每股稅後盈餘3.86元，其中子公司國泰人壽總保費收入達4,733億元，較去年同期減少4%，主要是商品結構改變，不過新契約保單價值提升20%至457億元，初年度等價保費收入（FYPE）也年成長26%至67億元，至於負債成本降至3.98%，正式低於4%，也就是利差損壓力持續減少。

請繼續往下閱讀...

國壽金融資產未實現損益為正999億元，比起去年底的負731億元大幅增加，其中約有4分之1是股票，另外4分之3則是固定收益商品。截至2019上半年，國壽總投資金額6.13兆元，其中有3分之2投資海外，避險後投資受益率達4.03%，比起去年同期4.22%減少。

國壽截至今年前3季總投資金額達6.26兆元，同步減碼台股與國外股票，其中台股部位市值卻僅剩3790億元，也是連續3季減碼股票，至於債券部分，國內外債券則呈現加碼，而前9月避險後投資收益率達4.07%，儘管資本市場波動大，仍會持續調整資產配置。

國泰金控總經理李長庚表示，台股占所有股票投資部位最大的一部份，觀察台股近2年變化，儘管股市維持在萬點之上，但很多人卻沒有感覺，主要是沒有選對投資標的，因此「選股比選市還重要」，投資團隊在未實現利益、股息收入等表現相當不錯，顯示並沒有因為投資部位降低而影響績效，並強調「不是看壞國內市場」，而是趁年底把一些不理想的股票進行調整。

金管會出手整頓，預計11月對外公布外幣及新台幣保單責任準備金利率。李長庚對此指出，保險公司是資產負債管理的行業，近2年以來已漸漸的往「價值導向」來經營，回歸到公司對於資產與負債的管理。過去高利率保單比10年期公債殖利率高，這是很不可思議的事，儘管可透過海外投資等方式，獲得較好的收益，但長期對產業發展並不好，加上IFRS 17上路，因此國壽近年開始導入價值導向的保單，儘管保費成長可能較低，不過這是保險公司轉型成健康發展的好機會，也是良性的循環。

香港情勢動盪，外界關注是否會影響國泰金資產管理公司康利亞太，李長庚目前香港所有據點營運仍屬正常，且國壽在香港有數百億元的投資，但香港短期無法平息風波，長遠來說恐怕有不利影響，必要時台灣投信即可接替香港康利亞太來運作。

另外，國泰金也已做好替代備援方案，確保在香港工作的員工安全為第一，再者是維護客戶權益，第三則為投資及授信部位需長期因應方案，期盼香港能夠盡快平息，各方能找到最大公約數，提出一個解決方案。