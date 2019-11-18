米其林三星主廚進駐日月潭　雲品搶攻婚宴尾牙旺季挹注業績可期

▲雲品溫泉度假酒店〈KEN CAN〉餐廳今（18）日舉行開幕典禮，是以台北米其林三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強為名的全新餐廳，也納入頤宮的經典菜色。（圖／雲朗提供）

記者林淑慧／台北報導

米其林指南即將到台中引發話題，雲朗觀光集團旗下的雲品溫泉酒店掌握先機，邀請米其林三星主廚陳偉強開設〈KEN CAN By Ken Chan〉粵菜餐廳，不僅創下觀光飯店以主廚為名開新餐廳之首例，隨著年底婚宴及尾牙旺季來臨，挹注業績表現可期。

雲品溫泉度假酒店〈KEN CAN〉餐廳今（18）日舉行開幕典禮，由雲朗觀光集團董事長辜懷如與執行長張安平、雲品國際總經理盛治仁與台北君品酒店〈頤宮〉中餐廳主廚陳偉強共同參與揭牌儀式，為國內觀光飯店餐飲史再寫下新的一頁。

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看好中台灣的高端美食消費趨勢，雲品於日月潭設立「KEN CAN By Ken Chan」，這是以台北米其林三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強為名的全新餐廳，以主廚命名，除了一圓廚師夢想，更是肯定主廚多年努力的 光榮。同時這也是台灣第一間飯店餐廳以主廚命名，更是第一家渡假酒店有米其林主廚進駐， 以深厚粵菜料理搶佔中台灣精緻化餐飲。

雲品表示，KEN CAN 餐廳座位數共 40 席，坐擁日月潭湖光山色，一天僅提供 2 個餐期，共有 2 款套餐選擇，每季會更換菜單，在頤宮中不少經典菜色都收納其中，如鵝掌花菇燴中東六頭鮑、上湯焗海蝦佐脆米或炸豆腐奶等，其中最具代表性的「強哥炒米粉」也在列，除讓饕客們的味蕾獲得滿足，也讓中台灣的美食更上層樓。

▲雲朗觀光集團旗下整體住房率已達80％。（圖／雲朗提供）

雲品近期持續優化館外餐飲事業營運體質，除了聲光硬體的升級之外，更成立全新宴會平台、發展全新商業模式，加速推動「君品Collection」擴大接單利基，目前在外燴與宴會平台接單桌數較去年已有50%的成長，整體效益有望隨著年底與明年第一季宴會旺季逐步顯現。

展望2019年第四季，看好旗下雲品溫泉酒店、君品酒店與館外餐飲三大事業體於旺季期間繳出亮麗成績，一方面，目前雲品溫泉酒店與君品酒店整體住房率已達80％，持續優化住宿客群、提升網路線上訂房系統訂單。

另一方面，由於2020年農曆春節提早，將提前帶動春酒尾牙活動需求，目前頤品大飯店喜宴、春酒尾牙活動、外燴接單已超過萬桌，再加上，婚宴平台「君品Collection」國內外合作據點的增加，帶動國際宴會客群需求擴大，整體接單表現熱絡，目前訂單能見度更達明年10月，未來營運可望更上層樓。

依據財報，雲品2019年前三季合併營收達新台幣17.11億元，較去年同期成長66%；第三季稅後淨利0.07億元、稅後每股盈餘(EPS)0.1元；前三季稅後淨利1.12億元、稅後每股盈餘(EPS)1.7元，年增2.4%。