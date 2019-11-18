緯穎贈交大高效能運算中心　強化產學合作





▲緯穎總經理洪麗甯（左2）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

緯穎（6669）今（18）日宣布捐贈國立交通大學台南校區價值6000萬元的高效能運算中心（HPC Center）供「智慧科學暨綠能學院」及「光電學院」教學研究使用。

緯穎科技總經理暨執行長洪麗甯表示，透過緯穎專為人工智慧與深度運算所設計的高效能運算伺服器，協助交大在AI人工智慧領域的研究發展，支持相關教學以培育優秀人才，提升整體產業技術實力。未來緯穎亦將持續投資台南，投入更多產學合作計畫，打造一個包含研發、生產及產品維護的創新基地。

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國立交通大學陳信宏代理校長表示，交大在AI領域的學術研究基礎厚實，在台南校區新設立的智慧科學暨綠能學院係以落實產學共創、發展實用研究為核心理念，感謝業界及校友的關注，大力支持建置HPC Center，不僅對台南校區發展有所助益，也連帶提升整個交大的競爭力。

緯穎於今年1月在南科台南園區投資設立台南分公司，並於6月開始量產伺服器產品，除持續擴充優化產能外，公司同時建置研發智慧化實驗室、新產品試產線、全球產品失效分析實驗室及亞太售後服務與維修中心。

緯穎這次一共捐贈13台專為人工智慧和深度學習所設計的高效能運算伺服器—SV500G3。結合緯穎最先進的雲端資料中心基礎架構技術，在僅兩個機櫃的空間與36KW的用電下，提供合計超過11.6Peta Flops的運算能力。以最有效率的方式，提供人工智慧大規模平行運算所需效能。為交大打造兼具用電效率與運算效能的先進HPC Center。