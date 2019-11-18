員工權益升級！台銀、土銀、輸銀簽署團體協約　納入禁搭便車條款

▲台銀等三國營銀行與員工今日簽署團體協約。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀、土銀、輸出入銀行三家國營行庫為提升員工權益，穩健良好的勞資關係，打造勞資和諧的職場環境，今（18）日聯合簽署團體協約，其中一大亮點為「禁止搭便車」，唯有加入工會才可以享受工會所爭取到的權益。

台銀董事長呂桔誠、土銀董事長黃伯川、以及輸出入銀行理事主席林水永代表，分別與台銀企業工會、土銀企業工會、輸出入銀行企業工會簽訂團體協約。這次台銀、土銀與輸銀所簽署的團體協約有兩大重點，其一就是禁止搭便車條款；其次就是公務員與勞基法的休假規定，可以從優選擇。

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禁止搭便車條款意思是，如果員工沒有進入到工會，就沒有辦法享受到工會所爭取到的權益；這次台銀、土銀及輸銀所爭取到的禁止搭便車條款，就是希望可以帶動工會可以帶動良性效果。目前台銀、土銀、輸銀各自加入工會的比率分別為94.5%、98%與100%，禁止便車條款讓台銀工會人數增加超過200多人。

這次三家銀行所簽署的團體協約修訂，是配合「勞動基準法」的修訂，保障員工權益，持續改善勞動條件，激勵員工士氣，創造更亮眼的績效。

團體協約除了確立勞資雙方權利義務之規範，創造勞資雙贏的良性循環，奠定企業的永續經營實力外，也為穩定的勞資關係，促進勞資和諧，保障勞資權益等，寫下展新的一頁，創下新的里程碑，期待勞資雙方攜手，共同開創更美好的未來。