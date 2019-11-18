宏碁、智聯服務攜手緯穎　捐贈交大台南校區高效能運算中心...預計投入6千萬技術設備

▲宏碁集團創辦人施振榮(右三)、緯創董事長林憲銘(右二)、宏碁智聯服務董事長施宣輝(右一)、國立交通大學代理校長陳信宏(中)。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（18）日宣布攜手智聯服務、緯穎科技（6669），捐贈國立交通大學台南校區打造高效能運算中心 (HPC Center)，並預計投入6000萬元的技術設備，落實產學合作，結合軟體、硬體及服務培育AI人才。

致遠基金會由施振榮發起成立，並設立產學共創中心，促進交大台南校區及沙崙科學城長遠發展，施振榮在致詞表示，交大高效能運算中心設在台南交大奇美樓，未來也將開設企業管理階層及技術人員實作課程的教育訓練，擴大培育AI人才，

請繼續往下閱讀...

智聯服務公司董事長施宣輝指出，智聯服務身為系統整合（System Integration，SI）的專業領導者，能協助企業導入AI設備與平台，近期更著力於跨產業的合作，包含長照、零售及教育等，這次與宏碁、緯穎科技合作打造高科技教育環境，盼產學攜手成為台灣技術與學術提升進步的動力。

▲宏碁集團創辦人暨致遠基金會董事長施振榮。（圖／宏碁提供）

交大高效能運算中心由宏碁捐贈人工智慧平台aiForge，讓人工智慧使用率及效能極大化；智聯服務捐贈30台桌上型電腦、網路佈線、廣播教學及電腦教室設備安裝等，並負責日後的維運服務；緯穎捐贈13台硬體設備高效能運算伺服器，做為「智慧科學暨綠能學院」及「光電學院」的教學研究。

宏碁技術長張瑞川提及，宏碁捐贈aiForge人工智慧平台能提供交大HPC Center企業級的使用方案，因為人工智慧需利用資料不斷演練來提高模型精準度，aiForge即是提供使用者鍛造模型的平台，同時便於管理者調配資源，再搭配軟硬體監控功能的即時平台，將使用及效能極大化。