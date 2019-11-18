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台泥董事長張安平自比開拓者　開啟台泥「大探索時代」

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▲▼ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

▲ 台泥董事長張安平引用「Pioneers, O! Pioneers.」詩句。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／台北報導

台泥今（18）日舉行法說會，台泥董事長張安平開場引用美國詩人惠特曼的「Pioneers, O! Pioneers.」詩句，作為台泥在拓展市場與對環境永續追求的期許。

張安平表示，透過這首詩詞，可以不斷在詩句裡，感受到美國大西部開拓時代裡，清教徒的毅力以及對大西部探索的熱情，也讀到美國當時的單純、無懼、樂觀、勤奮、積極，拓荒者面臨的未來一切都是美好的、光明的。惠特曼也藉這首詩向這些開拓者為了追尋更光明未來的勇氣，以及無畏的選擇，傳達敬意，開拓者也將美國的過去與未來連結成為一體。

請繼續往下閱讀...

張安平指出，台泥不只是要在國際上找到實質商業的合作，而是在發展的當地，找到雙方都可以對等的、追求共同目標的夥伴，讓異地的發展可以持久、長出屬於當地的生命力。不只是文件上的協議，就像是坐在同一張圓桌上的武士，每一位騎士都具有平等的權利。他認為，這是一個現代拓荒者應該有的理解，並且必須具備著與不同文化相處的能力。人們帶著對當地歷史、地理、文化的了解，帶著對多元化的尊重，發現異地新的友誼、開出下一個發展的連結、找到突破困難以及新發展的機會。

張安平指出，歷史不是抽象的、任何變化都是真實的、歷史是由社會中所有的人創造的。短短的二三百年間，人類持續衝破了一道道自然及發展的界線，來到了今天所在之處。直到21世紀，人類當生態環境被嚴重影響時，才重新開始審視各種『人』與其他介面的關係。今天人口太過龐大、地球也許根本無法長久承受；但是科技能力至少帶來一線生機，就像曾經克服過的挑戰、渡過難關一樣。

他認為，人之所以為人，就是因為人可以改變環境，既然可以改變環境就更要照顧這個環境。環保意識是在這短短不到一百年的時間內，才開始慢慢萌芽、演變。

▲▼ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

▲ 台泥法說會。（圖／台泥提供）

張安平表示，台泥早就重新努力在思考這些關係。包括人與海洋之間的關係。 開放、合作、尊重，是海洋時代的基本方向。要發展、要成功必須要利用世界各地的工商伙伴，技術優勢， 地理位置，以及人才資源來發展，開發這國際以及世界市場。歐洲對台泥而言，是個機會；進入歐洲不是靈光乍現，而是已經注目整個歐洲好長一段時間了，長時間關注著歐洲的政治、文化、經濟和歷史。

張安平認為，未來的新興商業市場在非洲，要進軍非洲，土耳其這個國度立刻跳進他的的思維；土耳其是歐亞非的樞紐，台泥看到了它連結了中亞、歐洲、非洲，連結到更大更全的世界。

另外，荷蘭的金融以及商業政策是最靈活的、有著最自由的心態、在文化上也是最開放的，荷蘭在追求綠能的思維上也是最現代的；2019年，台泥和OYAK在里斯本的併購案，讓台泥在歐洲開了一扇門，讓台泥得以巧妙的切入歐洲市場。

張安平認為，對開拓者說「未來」不是一個模糊、抽象的字，在開拓者的視野中，「未來」是有線索、有來歷的、有希望的、可能促成的：對台泥而言就是種樹。張安平表示，期待種出各種不同可能的樹，必須種出來是屬於下一個世代的樹。未來是屬於相信自己的夢想以及願意出力把夢想變成事實的人，未來在自己的手裡，是自己的選擇，不是大環境下的結果。

張安平也笑稱，開拓者也有它相對的高風險，以笑話來解釋如何看出誰是開拓者：「背上插滿了箭的人」。他說，歷史上充滿了無法回家的開拓者以及失敗的國際化公司，但是沒有開拓者，這世界上不會有新大陸、新發展 。

張安平指出，海是世界思想開放、循環的源頭，也是最終的歸宿，它永遠是地球最重要的一部分，人類永遠要尊敬，並且要保護對大海的思維。而大海也是台泥的精神；台泥開始了自己的大探索時代， 尋找合作伙伴、未來市場，以及台泥在社會、大自然以及地球中的角色。

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