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華碩再傳捷報！　印度總體筆電銷售上半年逆勢成長3成

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▲華碩再傳捷報！　印度總體筆電銷售上半年逆勢成長飆破3成。（圖／華碩提供）

▲華碩在印度總體筆電銷售上半年逆勢成長達3成。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（18）日宣布，印度市場再傳捷報，繼今年第2季智慧型手機成為當地成長最快速品牌之一，以及Flipkart前三大熱銷品牌，現在最新數據報告顯示，華碩在印度市場總體筆電銷售上半年逆勢成長3成，並在電競筆電奪得第3季銷售冠軍。

華碩表示，根據知名市調公司報告顯示，儘管印度筆電市場上半年總體環境呈現19%衰退，但隨著華碩今年陸續推出美型筆記型電腦「ASUS ZenBook 13 / 14 / 15」系列、配備革命性ScreenPad Plus延伸觸控螢幕的「ASUS ZenBook Pro Duo」、「ASUS ZenBook Duo」，以及全新ROG系列電競筆電等精銳持續到位，讓印度市場再傳捷報。

請繼續往下閱讀...

華碩指出，公司積極參與像是ESL One國際電競賽事，推升華碩品牌市場知名度及消費者好感度，上半年銷售逆勢勁揚32%，成為印度當地年成長唯一突破30%的品牌，並且在最新出爐的第3季報告，電競筆電部分也以市佔近3成的佳績力克強敵，連續6個月奪得銷售冠軍。

展望印度市場，華碩指出，接下來華碩更將乘勝追擊，積極增設實體店面，預計以每月7~10家直營旗艦店的擴展速度，目標在2020年以前展店至200家，以滿足更多用戶全方位產品體驗與選購需求，預估下半年度總體筆電年成長率可望一舉突破60%，電競筆電也設下市佔40%的挑戰標竿。

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