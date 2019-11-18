曾銘宗批台商回流資金「結果是零」　經部：今年落實投資2250億元

▲國民黨立委曾銘宗今（18）日質詢表示，台商回台投資國外匯入目前結果是零。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，國民黨立委曾銘宗今（18）日質詢表示，台商回台投資七成資金屬國內借款，三成為國外匯回，結果國外匯入目前結果是零；經濟部回應表示，台商回流投資共2250億元將於今年底落實投資。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長沈榮津備詢，立委曾銘宗針對近期台商回流成果進行質詢，針對「台商回台投資方案」3年投資規模達到6971億元，接近7000億元，詢問經長今年到底有多少台商資金匯回？

請繼續往下閱讀...

經濟部次長林全能在答詢時指出，依據目前統計，台商回流投資均以國內資金先運用，坦言國外匯入目前還沒有看到，被立委曾銘宗質疑，經濟部將在台上市櫃企業的擴廠投資，都納入台商回台投資金額的計算，質疑是「騙人、灌水的數字。」

針對回流台商，經濟部長沈榮津日前曾表示，回流台商一定要升級轉型，往高階製造發展。中小企業從自動化往數位化發展，大企業則要從數位化往智慧化發展，台灣會重新被定位為全球高階製造中心。

另外，台灣的中小企業也持續投資台灣，目前總投資額超過252億元。知名外商也持續看好台灣，最近Google投資260億，丹麥的沃旭能源投資160億發展離岸風電，日商橫濱八景島公司也在台投資3億多，均挹注台灣經濟成長動能。