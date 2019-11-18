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台股連11周獲外資加碼　上周買超逾5.74億美元居亞股吸金王

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▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股上週成亞洲吸金王。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易協商仍未有實質進展，持續干擾市場投資氣氛，上周外資對亞股賣多買少，僅陸股、台股、印度與泰國股市維持吸金姿態，其中台股吸金功力一流，單周吸金逾5.67億美元居冠，此為外資連續11周買超台股。

陸股受中美貿易談判影響，雖連6周獲資金淨流入，上周進帳2.56億美元，惟買超金額相較過去幾周大幅減少。印度和泰國股市獲外資買超金額分別為3.73億美元和1.04億美元。其他亞洲市場皆承受相當賣壓，其中，印尼股市已經連3周遭外資賣超，而菲律賓股市也終止外資連5周買超，上周由買轉賣，遭外資小幅賣超0.48億美元。

請繼續往下閱讀...

摩根投信統計今年迄今外資流向，外資對亞股仍買多賣少，以中國大陸、印度、台灣為首，其中以陸股表現最為出色，年迄今已累計346.83億美元買超，帶動滬深300指數今年迄今漲幅高達28.78%，印度股市也累計近120億美元買超，累計漲幅近12%，位居第二，而台股以86.99億美元買超位居第三，累計漲幅達18.49%，表現亮眼

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中簽屬初步協議仍具變數，日前美國總統川普表態尚未同意取消加徵關稅，且除了中國取消長達四年對美國禽肉的進口限制外，雙方協商未有實質進展。觀察中國十月進出口持續萎縮，兩國貿易戰升級也對美國製造業與企業投資帶來不利影響下，初步協議簽署進度的拖延將持續干擾市場氣氛。

林雅慧表示，大陸今年在內外部面臨嚴峻挑戰下將慶祝70週年國慶，國家隊資金自8月以來持續加倉A股，搭配官方頻頻釋放政策利多，A股可望迎接金九銀十行情，且在十一長假、雙十一光棍節、年底國內外節慶助陣下，大陸各相關指數均漲多跌少，第四季旺季題材鮮明

林雅慧補充，雖然經濟持續下行，但雙十一光棍節仍展現大陸龐大內需消費潛力，單日銷售較去年成長26%達2684億人民幣，再創歷史新高，已超過美國感恩節檔期成為全球最大網路購物節，今年以來家電、食品飲料等內需股亦為陸股表現最為突出的族群。

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