影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

記者陳心怡／台北報導

2019年第三季財報出爐，《雲端最有錢》節目中，幫大家整理出13檔第三季獲利超過上半年的強勢績優股。從財報總體檢中，專家帶您一同看出轉機飆股，而其中，華通、和碩都是榜上有名的亮點。

萬寶週刊總編輯莊正賢表示，這些優秀個股幾乎都是三率三升股，也就是毛利率、營業利益率、稅後純益率，都較去年同期成長。但莊正賢也特別提醒投資人，像是其中的九暘（8040），它因為今年獲利非常好，導致股價飆漲，但是去看它的營業利益率的話，會發現幾乎是負數，代表它的獲利全都來自於業外，所以這樣的公司，投資人還是要特別留意。

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▲今年第三季獲利超過上半年的強勢績優股。（圖／翻攝自雲端最有錢）

另外，「產業隊長」張捷認為優群（3217），也算是表現優異的遺珠，受惠利基型產品LONG DIMM（雙列直插式記憶體模組或雙線記憶體模組）及Type C出貨攀升帶動，推升營收規模放大，產品組合轉佳，第三季稅後純益創單季新高，每股純益1.93元；隨美系手機客戶出貨量持續看增，預估優群第四季營運有望維持高檔。

財經媒體人詹惠珠也補充說到，選股票很重要的一點是要看公司老闆正不正派，優群的老闆蠻正派的，而且原本是工研院自動化小組的成員，公司對自動化投入蠻深入的。此外，公司股價殖利率，大概都有6%以上，所以也是一檔可以長期持有的穩健型標的。

詹惠珠還提到另一檔遺珠，那就是宣德（5457）。而它的主要營收來源，包括Apple watch、AirPods和Type-C等，其中，今年Type-C連接器需求增加，出貨量也逐漸增多，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。