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13歲女童「擋刀」救11個月大嬰兒　慘遭群匪狠刺情況危

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▲▼示意圖,網路,霸凌,成人,黑客,犯罪,刑事,網路空間,數據,加密,信息,男性,攻擊,濫用（圖／123RF）

▲13歲女童為了保護11個月大的姪子而遭刀刺傷，圖非當事人。（示意圖／123RF）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在北愛爾蘭（Ireland），有一群持刀的男子侵入了弗馬納郡利斯納斯基（Lisnaskea）特拉斯納大道（Trasna Way）的某一所房屋，並開始展開攻擊。屋內有個年僅13歲小女孩，她當時為了保護自己才11個月大的姪子而身受重傷，卻讓嬰兒毫髮無傷，成為「英雄」。

據BBC報導，週六（16日）晚間約9時有一群男子強行進入了弗馬納郡利斯納斯基特拉斯納大道的一所房屋內，並持刀攻擊屋內的孩童。當時，屋內一名13歲女童為了保護才11個月大的姪子，進而被刀刺傷，目前處於危急狀態，但情況穩定。

女童的親戚伊麗莎白.喬伊斯（Elizabeth Joyce）表示，「嬰兒沒有受傷，因為他的姨媽是英雄。姨媽今年13歲，但全心照顧嬰兒，還挽救對方性命，她是一個英雄。」

11個月大的嬰兒受到了女童保護，因此才免於遭受刀械襲擊，所幸他在這場意外中並無受傷。

警方現已開始進行調查，目前則是將這個事件視為「殺人未遂」來偵辦，北愛爾蘭警察局的警員摩那甘（Det Sgt Keith Monaghan）對此表示，現在正針對多條線索著手，「我們決心找到罪犯」。

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