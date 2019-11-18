台泥前三季EPS 3.24元再創新高　今年產能正式突破億噸大關

▲ 台泥今日舉行法說會，圖為台泥董事長張安平。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台泥今（18）日舉行法說會，2019年前三季合併營收新台幣876億元，歸屬於公司業主稅後淨利177億元、成長11%，EPS3.24元、再創新高。展望未來，台泥表示將繼續朝向國際化、多角化及智能化發展。

台泥表示，2019年國際經濟局面持續變動，中美貿易戰發展、大陸經濟成長趨緩、國際油價起伏以及英國延遲脫歐，都讓市場充滿變數，未來趨勢難以預期，因應中美貿易戰，大陸政府加強公共工程及交通運輸等基礎建設項目，以減緩貿易戰可能衝擊，而這些政策都使水泥業持續穩定。

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在台泥產能擴增部分，台泥總經理李鐘培表示，目前在世界水泥產能排行中，台泥以7400萬噸位居11位，但實際上加上土耳其以及葡萄牙廠的產能，已在今年正式突破億噸。

▲ 台泥總經理李鐘培。（圖／記者李瑞瑾攝）

李鐘培指出，相較前三年的第一季到第三季營收大致持平，今年前三季營收及毛利率終於有所成長，營收來到159.16億元；毛利率9.7%，也比去年同期9.43%增加。在大陸水泥噸毛利部分，前三季產量約與去年同期持平，但因原料成本增加，噸毛利、營業淨利與毛利率都下降，毛利率從去年同期37.2%降為35.6%。

另一方面，因應氣候變遷與各國環保政策持續加強，台泥積極發展環保事業，2019年取得固危廢處理執照以及水泥窯協同項目，處理固危廢不僅使製程更環保、減低原料使用及燃料成本、降低碳排放，更能幫助社會處理生活垃圾及工業排放廢棄物。

台泥亦持續投入綠色環境工程，目前已減碳23萬噸及礦山生態系復育，種植超過10.2萬棵樹木。2019年位於花蓮和平水泥專用之和平港，獲得歐盟生態港認證，未來擬增加水中生物棲地豐富港池生態，以及設置攝影系統即時分享保育成果，並計畫於2020年進行環境教育場所認證。另外，明年1月5日蘇花改通車時，台泥也將開放第一階段場域「台泥DAKA」，提供過路旅人休憩空間，有向地方招募的特色生態市集，也將融合台泥循環經濟發展的理念。