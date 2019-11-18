產品包裝走向智慧客製化　大江生醫攜手上奇科技合作數位印刷

▲左起為上奇科技董事長許承強、大江生醫董事長林詠翔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

大江生醫（8436）今（18）日攜手上奇科技（6123），共同在HP Indigo COE無限可能卓越中心舉辦「智慧包裝・創新藍海」合作計畫簽約儀式，大江生醫董事長林詠翔表示，數位印刷讓包裝走向智慧客製化，成為產品的身分證、折價券，還能結合QR Core做到物聯網。

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▲大江生醫攜手上奇科技舉辦「智慧包裝・創新藍海」合作計畫簽約儀式。（圖／記者姚惠茹攝）

林詠翔表示，有別於簡單的客製化包裝，大江這次攜手上奇的數位印刷技術，主要是可以讓軟性包裝，結合手機掃描QR Core，連結到產品資訊、活動、促銷活動，成為產品的身分證、折價券，未來甚至可以結合AR、VR等新技術，真正做到包裝智慧化。

林詠翔表示，大江生醫這次投資約3億元購買兩台數位印刷機器，不僅只要3個小時就可以生產10萬份的產品包裝，而且還可以做到各種客製化設計，預計機台將會擺在屏東廠區，並鎖定新接洽的大型客戶，而且會自行吸收增加約1倍的成本，就是看好數位印刷的新藍海商機。

▲數位印刷機台。（圖／記者姚惠茹攝）

上奇科技董事長許承強表示，數位印刷技術不僅為軟性包材印刷市場帶來多樣化、客製化、個性化，更進而往大量生產的未來包裝發展，走向智慧化更是可以讓包裝成為收集數據的媒介，成為消費者與業者行銷互動的橋樑。

惠普商業印刷事業處副總盧柏志表示，數位印刷不僅可以讓產品包裝做到客製化，甚至可以為產品提高利潤，像是目前就有已經合作的國際食品廠商，針對節日推出客製化包裝，售價就比原款產品提高3倍，開啟零售新商機。

▲左起為惠普商業印刷事業處副總盧柏志、大江生醫董事長林詠翔上奇科技董事長許承強。（圖／記者姚惠茹攝）