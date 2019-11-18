國際中橡前三季EPS 1.58元　辜公怡：美國碳黑市場需求強勁

▲國際中橡為全球碳黑產能第六大及台灣唯一碳黑製造公司，年產能達79萬噸。圖為國際中橡董事長辜公怡。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台泥集團旗下國際中橡今（18）日舉行法說會，依據財報，中橡今年前三季每股賺1.58元，董事長辜公怡表示，美國碳黑市場需求依舊強勁，看好長期發展並為分散風險，碳黑事業群將持續多元佈局，擴大客戶群及產品應用，提高利基型產品比重。

中橡為台灣唯一碳黑製造公司，近年積極佈局環保及國際化的多角化經營，研發團隊持續開發節能轎車低滾阻輪胎、高潔淨橡膠製品、纖維級塑料以及高染色級塑料的應用，目前碳黑年產能約79萬噸，在國內碳黑市場的市占率約達六成。

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為加速國際化佈局，印度擴產計劃第一期將在2021年前完成，產能將達15萬噸；法人表示，中橡在全球碳黑產能已名列第六大，印度投產後可望挹注中橡後市表現。

國際中橡碳黑事業群自去年底以來，大陸地區受貿易戰紛擾，輪胎客戶持續去庫存、大陸經濟及車市成長力道放緩，2019年以來前三季中國大陸乘用車市場銷量年減12%，大陸碳黑同業擴產以致產能過剩情況惡化，在產業結構改變下，大陸區市場獲利大幅衰退。

中橡指出，因輪胎廠紛紛在印度進行擴廠及擴產計劃，碳黑需求量仍將持續成長，長期看好。為分散風險，碳黑事業群將持續多元佈局，並持續持入研發，擴大客戶群及產品應用，提高利基型產品比重。

依據財報，國際中橡2019年前三季累計合併營收達到186.9億元，累計合併稅後淨利達16.3億元，前三季每股稅後純益為1.58元。以今年前三季營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達67%、生技事業群佔約17%、電池事業群則佔14%。