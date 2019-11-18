因應長照需求　到宅沐浴車免貨物稅　今年可望過關

▲因應高齡化社會與長照需求，到宅沐浴車擬免貨物稅（圖／資料照）。

記者吳靜君／台北報導

因應高齡化社會來臨，低底盤公車、天然氣車、油電混和動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙復康巴士免徵貨物稅，原本是今年6月到期，朝野皆有共識延長五年，並且回溯至今年的6月4日；同時，因應長照需求，財政部初步同意到宅沐浴車可以免徵貨物稅。

國民黨立委徐志榮、民進黨立委吳玉琴皆提「貨物稅條例第12條」修正案，並且預計在本周三（20日）排審討論，延長復康巴士免徵貨物稅優惠。在徐志榮與吳玉琴的修正版本中皆提到，今年6月4日到期的低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士等5項貨物稅免徵優惠，今年6月4日到期，再延長五年並回溯至今年6月5日實施。

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同時，可載運輪椅的車輛，也包含可載運輪椅的計程車，免稅優惠預計是109年1月22日到期，也一併延長五年。

▲到宅沐浴車可協助行動不便的民眾與長者沐浴。（圖／記者嚴云岑攝）

另外，吳玉琴的版本中也提到，衛生福利部及交通部已經公告「到宅沐浴車」為特種車。且長照給付也已經包括到宅沐浴服務項目，為因應高齡化社會的來到，鼓勵政府及非營利組織購置到宅沐浴車，因此可貨物稅。

實際上，財政部也有意將復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠再延長五年，並且追溯至今年的6月5日，但是因為作業不及，來不及在本會期中提出法案，但是立委已經提出相關版本，且與財政部的規畫並沒有太大的差異，因此財政部官員表示「樂觀其成」。

衛福部也認為有必要給予「到宅沐浴車」貨物稅免稅優惠，但至目前為止，衛福部尚未提出稅式支出至財政部。不過對於立委因應長照需求，提出將到宅沐浴車列入免徵貨物稅範圍之內，並未表達反對意見並予以尊重。