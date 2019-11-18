台灣大總座自爆曾毀容　名醫爸媽用保鮮膜救回帥臉

▲心臟科權威醫師林芳郁（右二）、台灣整型界教母林靜芸（左二）夫妻倆，與兒子-台灣大哥大總經理林之晨（左一）把第一次電視節目處女秀獻給了MOMOTV李四端（右一）主持的《大雲時堂》。（圖／業者提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣大哥大總經理林之晨與名醫父母首度在電視訪談同框，參加MOMOTV董事長李四端親自主持的《大雲時堂》，大談當初林之晨鼻樑曾經受傷接近「全毀」，林芳郁、林靜芸心碎幫兒子搶救帥臉大作戰，直言「恨不得用保鮮膜把兒子打包起來不願他再受傷」。

林芳郁是著名的心臟外科權威，日前獲頒2019年度台大醫學院傑出校友，多年來耿直敢言，即使觸及政治敏感話題也直言不諱，被醫界譽為「聖人君子」；林靜芸是台灣第一位外科女醫師，獲頒十大傑出女性，精湛的醫術讓她擁有「整形教母」的美譽。林之晨的成長背景，就是在籠罩在名醫父母如同宇宙光般的超大光環之下。

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「我考一百分，但爸爸建中成績單是十科都一百分......」林之晨說，小時候幾乎從未獲得父母稱讚，曾經感到辛苦，但他將父母的壓力轉化為成長動力的來源，「愈冷愈開花」，讓自己知道永遠可以更好。身在四代醫學世家，高標準的家庭教育加上超級名醫父母光環，叛逆的性格讓林之晨選擇與父母不同的道路，10歲開始寫程式、組電腦，後成為創業加速器AppWorks的負責人、電信獲利王的總經理。

即使母親的嚴格讓少年林之晨承受不小壓力，但也多虧了母親是「整形教母」，不然現在的林之晨可能與「佛地魔」有八成以上的相似度。林之晨中學時打棒球未戴護具擔任捕手，被擦棒球砸臉當場毀容鼻樑骨碎裂，「整個鼻子都不見了，只剩鼻頭陷到裡面去！」

林靜芸說，林之晨受傷後自行前往林靜芸開設的診所就醫，立馬急電林芳郁，由父親麻醉、母親執刀，夫妻合力搶救兒子的帥臉，雖然這是林靜芸做過最心痛的手術，但林之晨也不忘調皮的吐槽說，這次手術不算完美，媽媽不是很想承認，但恨不得用保鮮膜把兒子打包起，才不會再受傷。

林靜芸在敘述搶救帥臉大作戰的過程真情流露出對兒子的關愛，即使平時的要求與期盼是超高標準，但對兒子的付出也有窮盡一切的時候。林之晨國小時，有一次林靜芸因忙於工作，七晚八晚才翻開家庭聯絡簿，發現隔天兒子上課要帶一條鬥魚，當時水族館都已打烊，已是超級名醫的林靜芸跑遍大街小巷，在一家啤酒屋看到店內的觀賞魚，不但再三拜託，還在店內消費喝了兩三瓶酒，感動店家老闆才同意割愛。