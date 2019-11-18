加州槍擊4死「至少10人中彈」　親友後院看比賽…槍手逼近掃射

▲警方拉起封鎖線。（圖／翻攝自推特@MarieEdinger）



記者丁維瑀／綜合報導

美國加州弗雷斯諾（Fresno）當地時間17日晚間發生槍擊，CNN指出至少10人中彈，其中4人死亡。警方說明，當時一家人與其他親友正在後院觀賞足球比賽，突然有槍手闖進開槍。

BREAKING UPDATE: The Fresno Police Department says at least 9 people have been shot and multiple people killed at a home near Peach and Olive.



FPD says family and friends were watching a football game in their back yard when random people came up and started shooting pic.twitter.com/iSN0DbIxlV — Marie Edinger KMPH (@MarieEdinger) November 18, 2019

綜合外媒報導，當地時間17日晚間6時左右，警方接獲槍擊事件通報，隨後前往現場。弗雷斯諾警官杜利（Bill Dooley）表示，受害民眾當時在某戶家庭的後院參加聚會，觀賞足球比賽，一位身分不明的嫌犯突然靠近並開槍。

這起事件至少10人中彈，其中4人死亡。弗雷斯諾警局副局長里德（Michael Reid）說明，當時約有35人在屋中欣賞足球比賽，4名年齡介於25到30歲的男子罹難，目前還未有跡象表明嫌犯認識受害者，「我們將全力找出肇事者，將他們繩之以法。」

初版1316

更新1458