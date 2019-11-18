「她不是囚犯！」女子監獄護理師拒絕協助　2周大女嬰牢中身亡

▲澳洲一間女子監獄工作人員、護理師被指控拒絕幫助嬰兒，導致小寶寶死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲「菲利斯弗羅斯特聖母院」（Dame Phyllis Frost Centre）是最高安全級別的女子監獄，去年8月傳出一名2周大的女嬰延誤就醫，不幸死亡。根據《每日郵報》，內部人士與囚犯表示，獄方工作人員接獲通報卻姍姍來遲，護理師甚至拒絕碰觸嬰孩，因為「她不是囚犯」。

監獄「母親與兒童住房單位」囚犯們表示，大家半夜從睡夢中被吵醒，看見2周大的女嬰動也不動地躺在沙發上，越南裔的年輕媽媽在旁邊歇斯底里哭喊、求救，趕緊通報工作人員，並且試圖對小寶寶實施心肺復甦術（CPR），最後卻仍回天乏術。

▲根據內部消息，護理師表示，小寶寶不是囚犯，無法提供幫助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



其中一名囚犯表示，獄方人員超過15分鐘以後才出現，向醫療單位發出「黑色警報」，但是沒有參與急救。護理師過了15分鐘左右才抵達現場，卻聲稱自己不被允許觸碰小寶寶，因為嬰兒「不是囚犯」。她表示，「這件事對於其他母親而言，是一個非常可怕的時刻。」

▲澳洲女子監獄「菲利斯弗羅斯特聖母院」（Dame Phyllis Frost Centre）。（圖／翻攝Google map）

根據《每日郵報》，在監獄的規畫中，女囚可以帶著學齡前的子女一起生活，雖然每周被配給42美金（大約新台幣1279元）購買食物與雜貨，但嬰兒用品必須另外申請，工作人員短缺，導致手續曠日費時，因此許多幼童最後都被父親帶走，以免無法及時獲得醫療照顧。一名內部人士表示，「當小寶寶的健康出了問題，就會引起恐慌……孩子半夜不舒服卻沒有途徑取得藥物，工作人員通常要花上3小時到5小時才會出現，甚至隔天早上才來。」

獄方表示，帶著孩子入獄的母親會被安置在特殊住房單位，以符合幼童安全、健康、營養與發育需求，婦幼保健護理師也「經常」訪問關心，卻仍因此案招致猛烈抨擊。司法和社區安全部（Justice and Community Safety）拒絕回應此案，發言人表示，警方已經著手調查，將會向法醫提供報告。

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