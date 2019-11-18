大學生靠「無卡分期」賺錢淪詐騙人頭　顧立雄提消費者保護來約制

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

近期傳出男大生謊稱只要申辦「無卡分期」買手機，最高可領5,000元佣金，卻淪為詐騙集團的人頭戶，讓不少人遭騙百萬元。立委今（18）日要求金管會或經濟部應研究是否要介入管理，金管會主委顧立雄對此表示，無卡分期在市面上的銷售手法很多，「不可能像baby一樣來保護成年人」。

立委江永昌在財委會質詢時表示，在臉書上輸入「無卡分期」會出現的貼文，竟有業者標榜年滿18歲就可以辦理，還可以保密處理，不告知家長，因此許多學生族群淪為詐騙人頭，要求金管會應研究介入管理。

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金管會主委顧立雄指出，融資並不是特許行業，因此不用取得特許業務的執照。不過，若18歲以上、未滿20歲，這樣的分期付款約定效果「未定」，由於沒有經過法律代理人同意，這將會有問題；如果是20歲以上者，分期付款涉及信用卡，像是補習班可以終止信用卡的提款，至於無卡分期給20歲以上的學生，可辦理分期付款的貸款，無論是民眾或業者都應承擔相關的風險。

江永昌又說，2008年1月30日行政院第3078次會議決議的「融資公司法」草案，原先想讓金管會作為主管機關，不過隨後卻不了了之，如今無卡分期爭議多，卻沒有人願意來處理，期許金管會或經濟部能站出來解決。

顧立雄回應，以融資行為作為一種態樣，成為特許行業受到金管會監理，涉及相關融資租賃業、融資行為如何進入特許行業的問題，都需要通盤考量，同時融資公司法全部放入金管會，也要考慮背後監管的目的，過去金管會介入都是為了保護大眾的資金，包括銀行吸收民眾存款、保險業吸收保費等，作為監管的力道和依據，因此設定法律的背後意義，若單純是為了消費者保護，那可從消費者保護那端來解決。

顧立雄也說，無卡分期要從定期契約角度來看，可以從消費者保護的立場來約制，也是一個切入點，至於無卡分期相關的銷售手法，由於相關態樣在市面上有很多，「不可能像baby一樣來保護成年人」。