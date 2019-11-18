　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大學生靠「無卡分期」賺錢淪詐騙人頭　顧立雄提消費者保護來約制

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 農委會主委陳吉仲 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 立委邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

近期傳出男大生謊稱只要申辦「無卡分期」買手機，最高可領5,000元佣金，卻淪為詐騙集團的人頭戶，讓不少人遭騙百萬元。立委今（18）日要求金管會或經濟部應研究是否要介入管理，金管會主委顧立雄對此表示，無卡分期在市面上的銷售手法很多，「不可能像baby一樣來保護成年人」。

立委江永昌在財委會質詢時表示，在臉書上輸入「無卡分期」會出現的貼文，竟有業者標榜年滿18歲就可以辦理，還可以保密處理，不告知家長，因此許多學生族群淪為詐騙人頭，要求金管會應研究介入管理。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄指出，融資並不是特許行業，因此不用取得特許業務的執照。不過，若18歲以上、未滿20歲，這樣的分期付款約定效果「未定」，由於沒有經過法律代理人同意，這將會有問題；如果是20歲以上者，分期付款涉及信用卡，像是補習班可以終止信用卡的提款，至於無卡分期給20歲以上的學生，可辦理分期付款的貸款，無論是民眾或業者都應承擔相關的風險。

江永昌又說，2008年1月30日行政院第3078次會議決議的「融資公司法」草案，原先想讓金管會作為主管機關，不過隨後卻不了了之，如今無卡分期爭議多，卻沒有人願意來處理，期許金管會或經濟部能站出來解決。

顧立雄回應，以融資行為作為一種態樣，成為特許行業受到金管會監理，涉及相關融資租賃業、融資行為如何進入特許行業的問題，都需要通盤考量，同時融資公司法全部放入金管會，也要考慮背後監管的目的，過去金管會介入都是為了保護大眾的資金，包括銀行吸收民眾存款、保險業吸收保費等，作為監管的力道和依據，因此設定法律的背後意義，若單純是為了消費者保護，那可從消費者保護那端來解決。

顧立雄也說，無卡分期要從定期契約角度來看，可以從消費者保護的立場來約制，也是一個切入點，至於無卡分期相關的銷售手法，由於相關態樣在市面上有很多，「不可能像baby一樣來保護成年人」。

ET快訊
LIVE／理大示威者突圍！港警射催淚彈瘋狂抓人
外派1個月「定居日本夢幻滅」　想回台灣了…過來人曝真心話
宥勝老婆白褲滲經血　他「貼心舉動」…網見真相讚爆
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電上漲1.3%再站上311元　台股收盤上漲74點

大學生靠「無卡分期」賺錢淪詐騙人頭　顧立雄提消費者保護來約制

cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

星展銀撤ATM論戰！前政院院長陳冲：台灣ATM密度全球最高　不是好事

搶攻微笑市場商機　愛爾麗全台大醫療團隊打造瑞佛牙醫診所

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

ANSYS獲台積電開放創新平台夥伴獎

康霈膠囊獨家授權中國大陸藥企　授權金逾4000萬美元創新高

川普和庫克傳已敲定本週三參訪Apple德州工廠！　透過Mac Pro生產線宣揚美國製造

日盛證券APP推新功能「財報模範生」　一鍵比較企業財報

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

台積電上漲1.3%再站上311元　台股收盤上漲74點

大學生靠「無卡分期」賺錢淪詐騙人頭　顧立雄提消費者保護來約制

cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

星展銀撤ATM論戰！前政院院長陳冲：台灣ATM密度全球最高　不是好事

搶攻微笑市場商機　愛爾麗全台大醫療團隊打造瑞佛牙醫診所

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

ANSYS獲台積電開放創新平台夥伴獎

康霈膠囊獨家授權中國大陸藥企　授權金逾4000萬美元創新高

川普和庫克傳已敲定本週三參訪Apple德州工廠！　透過Mac Pro生產線宣揚美國製造

日盛證券APP推新功能「財報模範生」　一鍵比較企業財報

陳雨菲本季六進決賽六冠　戴資穎擁三冠、奧原希望六座亞軍

小馬發片「1年半推2百個通告」少賺8百萬...靠「超強副業」支撐！

依依「頭燈全開」誘惑：想偶爾吃瘦肉　小鬼「妳是兄弟的老婆」崩潰…憲哥：褲子變緊了

彰化藍營立委參選人帶「冠軍帽」出征！千人步行去登記引眾目

LIVE／理大示威者再次「突圍」　員警趕到水炮催淚彈齊發逼回校內

中信盃黑豹旗／屏工、金門淘汰　32強存留5社團球隊

主子尾巴蓋眼睛...秒變「蒸氣眼罩」！　網笑：天然最好～

北部快速變天中！降雨、境外污染、冷空氣全報到　周二最低溫探15度

王瞳陷不倫戀神隱...告假樂團！和艾成「最新關係」曝光

台積電上漲1.3%再站上311元　台股收盤上漲74點

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

4月才接任燦坤總經理及發言人　李佳峰、蔡依玲今閃辭

退休靠自己！　三大分散風險原則加上及早準備不害怕

大同如何為華映代墊近億元員工薪資？　顧立雄分析3關鍵

夜市券消費王出爐！經部：上路二個月催人潮　回收逾百萬張

一切靠自己！單身族必學3大理財術

總統大選僅66.3%上班族確定投票！61.4%公司願給提前返鄉投票假

挑戰英特爾、AMD　前蘋果高管三人組創立新晶片公司

台商資金匯回　觀察期還有9個月

不動產傳子女　繼承扣除額較多

德國擬禁止Apple Pay壟斷NFC　蘋果：開放恐危及用戶資安

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

更多熱門

相關新聞

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

大陸一名王姓男大生去年11月進行學校的期末考試，不料他在考試途中拿出手機對著考卷拍照，因此被校方認定有作弊行為，予以開除學籍的決定。小王認為學校處分太超過，害他白讀了4年學業，因此一狀告上法院。不少網友看完都氣得直說，「考試作弊何止是大學白讀，你上的學都是白上的吧！」

大同如何為華映代墊近億元員工薪資？　顧立雄分析3關鍵

大同如何為華映代墊近億元員工薪資？　顧立雄分析3關鍵

防堵境外資金炒房　金管會設3道防線

防堵境外資金炒房　金管會設3道防線

女網友推薦投資期貨　工程師千萬積蓄被榨乾

女網友推薦投資期貨　工程師千萬積蓄被榨乾

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

關鍵字：

金管會顧立雄江永昌融資無卡分期詐騙大學生消費者保護

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面