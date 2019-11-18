投入民主黨總統初選！彭博為力挺警察「攔截搜身」政策道歉

▲美國億萬富豪、前紐約市長彭博於阿肯色州登記參加民主黨總統初選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）於17日現身布魯克林的基督教文化中心（Christian Cultural Centre），坦承任期內推出、力挺的「攔截與搜身」（Stop-and-Frisk）政策是錯誤的，並且為此道歉，但仍相信此舉是為了「拯救生命」。據了解，他已在阿拉巴馬州、阿肯色州登記參加民主黨的總統初選。

彭博在演講中提到，「隨著時間過去，我了解自己長期難以承認的事情，我犯了一些重要的錯誤。……太多無辜的人被攔下來，其中絕大多數是非裔或拉丁裔。」他坦言，當初不明白政策對於市民造成的影響，「我完全專注在拯救生命。但是我們知道，好的意圖遠遠不夠。」

▲彭博（Michael Bloomberg）在非裔社區演講時坦承當年政策錯誤。（圖／路透社）



彭博表示，「我回頭審視時認為自己當時是錯的，非常抱歉。但我也想讓你們知道，我現在遠比以前更加努力終止槍枝暴力。」他直言，「攔截與搜身」侵蝕了警察與社區之間的信任感，也為此感到深深困擾，「我想要努力把這件事爭取回來。」

據了解，基督教文化中心的當地人口大多為非裔。彭博在演講中提到，任期內就體悟到政策錯誤，因為執法單位決定「縮減」實施這一項政策，犯罪率卻持續下降。

根據美國公民自由聯盟（ACLU），「攔截與搜身」政策2011年高峰期時，高達685,724人被攔截、訊問，大多數人都是黑人或拉丁裔，最後都因無辜、缺乏搜索令而獲釋。

綜合BBC、CBS報導，彭博於2002年至2013年擔任紐約市長，任內力挺「攔截與搜身」政策，卸任後依然時常為此辯護，最近一次發生在今年1月。他於8日證實登記阿肯色州、阿拉巴馬州的民主黨總統初選，如今態度丕變，被外界指為刻意爭取非裔選民支持。

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